Mixologie: 3 geniale Rezepte für zu Hause

Für sommerlich leichte Abende zu Hause empfiehlt der Barexperte und Buchautor Stephan Hinz einen «Kalyx Mule»: «5 Zentiliter (cl) Kalyx mit Eiswürfeln in einen Tumbler geben und mit Ginger Beer auffüllen. Ein Stück Zitrone über dem Drink ins Glas ausdrücken und mit ins Glas geben, dann kurz verrühren.» Der fruchtig-florale Aperitif «Kalyx» mit seinen Aromen von Himbeere, Grapefruit und Rose ist eine erfrischende Abwandlung des Wodka-Cocktail «Moscow Mule».

Wer es würzig, aber trotzdem mit weniger Alkohol mag, sollte es mit einem «Camel’s Neck» versuchen: «5 cl Camela mit Eiswürfeln in ein Longdrinkglas geben, mit Ginger Ale auffüllen, kurz verrühren und mit Orange garnieren», rät Hinz. Der Aperitif erinnert mit seinen Aromen von Granatapfel, Safran, Ingwer und Chili an eine orientalische Nacht.

Die Buchautorin Linh Nguyen füllt für ihren Mocktail «Flower Power» 10 cl Tonic Water mit 2,5 cl Holunderblütensirup mit Eiswürfeln in ein Highball-Glas. Dann floatet sie das Ganze mit Kaffee. Sprich, sie gibt ihn so in den Drink, dass er auf den anderen Zutaten schwimmt. Dies gelingt mit vorsichtigem Gießen über einen Barlöffel in das Glas. Den Mocktail garniert die Cocktailmeisterin mit einer essbaren Blüte.

Würzig, aber mit leichtem Schuss: Ein «Camel's Neck» erinnert mit seinen Aromen von Granatapfel, Safran, Ingwer und Chili an eine orientalische Nacht.

«Flower Power», mal ganz ohne Alkohol: Tonic Water, Holunderblütensirup und Eiswürfel werden mit Kaffee gefloatet. Das heißt, der Kaffee kommt so in den Drink, dass er auf den anderen Zutaten schwimmt. Das gelingt mit vorsichtigem Gießen über einen Barlöffel.