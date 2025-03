Vegane Fruchtgummis: Sauer schmeckt «Öko-Test» nicht so gut

Ob vegan oder nicht: Fruchtgummis sind Süßigkeiten, haben also einiges an Zucker. Laut der Zeitschrift «Öko-Test» (Ausgabe 4/2025) variiert der Zuckergehalt der getesteten sauren veganen Varianten aber stark. Tipp für Verbraucher: Beim Kauf in der Nährwerttabelle nachsehen.

Weil grundsätzlich Zucker in Fruchtgummis gehört, wurde er im Test von 20 Produkten nicht gewertet. Dafür allerdings andere Inhaltsstoffe. So fiel ein Kandidat unter anderem deshalb als «ungenügend» durch, weil zwei von den Testern kritisch gesehene Farbstoffe enthalten, aber nicht deklariert waren. Einer davon hätte sogar einen Warnhinweis auf der Verpackung erfordert.

Weitere Gründe für eine Abwertung:

Zwei Bio-Testsieger

Die «sehr guten» Testsieger sind zwei Bio-Produkte:

Darüber hinaus gibt es vier «gute» und zwölf «befriedigende» Fruchtgummis sowie je einmal «ausreichend» und «ungenügend».

Icon Vergrößern Nährwerttabelle beachten: Laut «Öko-Test» variiert der Zuckergehalt in den getesteten sauren veganen Fruchtgummis stark. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Nährwerttabelle beachten: Laut «Öko-Test» variiert der Zuckergehalt in den getesteten sauren veganen Fruchtgummis stark. Foto: Christin Klose/dpa-tmn