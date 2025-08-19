Icon Menü
Einfach mal selbst machen: Starterkäse für Anfänger: Paneer ist schon morgen fertig

Einfach mal selbst machen

Starterkäse für Anfänger: Paneer ist schon morgen fertig

Wer einen einfachen Käse für die Pfanne selbst machen will, kann sich etwa an einen indischen Paneer wagen. Als perfekter Starterkäse bringt er je nach Würze Abwechslung auf den Tisch.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Kurzer Prozess: Wer morgen Bratkäse in die Pfanne hauen möchte, braucht für den Paneer nur Milch, Zitronen, Joghurt, Salz und Gewürze, um heute mit der Zubereitung zu beginnen.
    Kurzer Prozess: Wer morgen Bratkäse in die Pfanne hauen möchte, braucht für den Paneer nur Milch, Zitronen, Joghurt, Salz und Gewürze, um heute mit der Zubereitung zu beginnen. Foto: Pedro Torres/Verlag Eugen Ulmer/dpa-tmn

    Er ist ein perfekter Bratkäse: Paneer schmilzt nicht beim Erhitzen, sondern behält seine Form. Mit seinem zarten Eigenaroma ist er zum Verfeinern mit Gewürzen und Kräutern geeignet. Sibylle Roth-Marwedel und Anja Schnellbeck verwenden in dem Rezept aus ihrem Ratgeber «Käse machen» zum Säuern eine Kombination aus Joghurt und Zitronensaft.

    Die Herstellung ist schnell und einfach. «Man macht ihn heute und hat ihn morgen zum Braten fertig», sagt Sibylle Roth-Marwedel. Im Kühlschrank hält er sich vier Tage. Auch wenn Paneer frisch am besten schmeckt, kann er eingefroren werden, am besten in Scheiben.

    Zutaten für 350 bis 400 g Käse:

    Zubehör:

    Zubereitung:

