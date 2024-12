Herzhaft oder mild? Zwei Varianten für Schweizer Käsefondue

Woher das Käsefondue stammt, ist umstritten. Sowohl die Schweiz als auch Savoyen in Frankreich erheben Anspruch darauf, heißt es von der Initiative «Schweizer Käse». Und auch in der Aosta-Region in Italien kenne man den geschmolzenen Käse seit Jahrhunderten.

Der Käsefondue-Klassiker in der Schweiz ist das Fondue Moitié-Moitié, was halbe-halbe bedeutet. Dafür wird je zur Hälfte Le Gruyère AOP und Vacherin Fribourgeois AOP verwendet. Ins fertige Fondue werden dann Brotwürfel getunkt. Wer es kräftiger mag, greift zu Appenzeller.

Hier sind zwei Rezepte, je nach Geschmack. Für vier bis fünf Personen brauchen Sie dazu etwa ein Kilogramm gewürfeltes Weißbrot.

Etwas milder: Fondue Moitié-Moitié

Zutaten (für 4 Personen)

400 g Le Gruyère AOP, gerieben400 g Vacherin Fribourgeois AOP, gewürfelt1 Knoblauchzehe4 TL Speisestärke350 ml Weißwein1 Prise Cayenne-Pfefferoptional: 1 Gläschen Kirschwasser

Zubereitung

1. Das Caquelon, also den Fondue-Topf, mit der Knoblauchzehe ausreiben, sie kann danach darin bleiben.

2. Den Gruyère AOP mit der Speisestärke im Caquelon vermischen und zusammen mit dem Wein unter kräftigem Rühren aufkochen.

3. Hitze reduzieren und den Vacherin Fribourgeois AOP zugeben. Tüchtig rühren, bis er schmilzt, aber nicht mehr kochen.

4. Wenig Cayenne-Pfeffer und bei Bedarf Kirschwasser dazugeben.

Bitte kräftig: Appenzeller Käsefondue

Zutaten (für 4-5 Personen)

500 g Appenzeller Kräftig-Würzig350 g Appenzeller Rahmkäse1-2 Knoblauchzehen400 ml trockener Weißwein (zum Beispiel Chasselas)2 EL SpeisestärkePfeffer, Muskatnuss, Paprika (gemahlen)optional: Kirschbranntwein

Zubereitung

1. Das Caquelon mit den Knoblauchzehen ausreiben, sie können danach zerkleinert im Fondue bleiben.

2. Weißwein im Caquelon zum Sieden bringen und Speisestärke darin auflösen.

3. Beide Käse nach und nach bei mittlerer Hitze unter Rühren rasch dazugeben und aufkochen zu einer cremig-flüssigen Masse.

4. Würzen und nach Belieben einen Schuss Kirschbranntwein hinzufügen. Sofort servieren.