Fruchtige Zwerge: Noch mal ein süßer Sommergruß - mit diesen Mini-Guglhupf

Fruchtige Zwerge

Noch mal ein süßer Sommergruß - mit diesen Mini-Guglhupf

Sonnengelbe Mini-Gugl mit Buttermilch und frischer Maracuja oder Passionsfrucht – die sind wie ein Stück Sommer! Warum man sie sofort vernaschen sollte, verrät Food-Bloggerin Julia Uehren.
Von Julia Uehren
    Mini, süß und sonnig: Die Mini-Guglhupf werden nicht mit Milch, sondern mit Buttermilch gebacken. So werden sie schön saftig.
    Mini, süß und sonnig: Die Mini-Guglhupf werden nicht mit Milch, sondern mit Buttermilch gebacken. So werden sie schön saftig.

    Wenn man Sonne schmecken könnte, dann sicherlich mit diesen hübschen Mini-Gugl. Zumindest kann man mit dem Geschmack den Sommer noch ein bisschen verlängern.

    In dem kleinen Gebäck steckt der Saft frisch gepresster Maracuja oder wahlweise Passionsfrucht. Sie zaubern mit ihrem gelben Fruchtfleisch die Sonne auf den Kaffeetisch und mit ihrem säuerlich, frisch-fruchtigem Aroma schmecken die verwandten exotischen Früchte wie kaum ein anderes Obst nach Sommer.

    Statt Milch verwende ich Buttermilch. Sie ist etwas dickflüssiger und saurer als normale Milch und harmoniert gut mit der Säure von Maracuja oder Passionsfrucht. Vor allem aber macht sie die Mini-Gugl schön saftig. Damit das so bleibt, sollte man sie am besten direkt wegnaschen. Am nächsten Tag verlieren sie etwas von dem leckeren Frucht-Aroma und werden trocken.

    Wer keine Mini-Gugl-Form hat, kann die Menge der Zutaten verdoppeln und Muffins daraus backen. Die sollten dann ein paar Minuten länger im Ofen bleiben.

    Zutaten für ca. 24 Mini-Gugl

    Zubereitung:

    Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

