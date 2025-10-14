Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ratgeber
Icon Pfeil nach unten
Ernährung
Icon Pfeil nach unten

Für Crunch-Fans: Spaghetti-Kürbis: Wenn der Bacon in cremiger Pasta kracht

Für Crunch-Fans

Spaghetti-Kürbis: Wenn der Bacon in cremiger Pasta kracht

Karamellisierter Knoblauch, knuspriger Bacon und knackige Kürbiskerne: Mit dieser Pasta bringt Food-Bloggerin Julia Uehren den Herbst auf den Teller und sorgt für ein echtes Crunch-Erlebnis.
Von Von Julia Uehren, dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine ganze Knolle Knoblauch wird für die Herbst-Pasta zusammen mit dem Kürbis gebacken. So bekommt man eine tolle Karamellnote.
    Eine ganze Knolle Knoblauch wird für die Herbst-Pasta zusammen mit dem Kürbis gebacken. So bekommt man eine tolle Karamellnote. Foto: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn

    Der Herbst ist da! Mit seinem leuchtenden Orange ist der Hokkaido für mich der hübscheste Herbstbote auf dem Teller. Am einfachsten lässt er sich im Ofen zubereiten. Und wenn der schon mal heiß ist, kann man darin auch ganz wunderbar eine ganze Knolle Knoblauch backen. Der verliert auf diese Weise seine Schärfe und schmeckt leicht nach Karamell. Daraus entsteht eine perfekte Sauce für die Pasta.

    Der Bacon bringt nicht nur eine kräftige Würze in das Gericht, sondern auch einen leichten Crunch – ein schöner Gegenspieler zu den weichen Spaghetti und dem fast schon cremigen Kürbis. Wenn es im Mund noch ein bisschen lauter sein darf: Die selbstgemachten Kürbiskerne krachen ganz ordentlich. Und wer dem Sommer ein wenig nachtrauert, bringt mit ein paar fein geschnitten Lauchzwiebeln noch eine Frische Note ins Gericht.

    Zutaten für 4 Portionen Pasta mit Knoblauch, Kürbis und Bacon

    Zubereitung:

    Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden