Exotischer Touch: Erbsen-Kokos-Suppe mit Minze

In der Tristesse der grauen Wintertage ist die Farbe dieser Suppe wie ein Ruf des Frühlings. Eine kleine Sehnsucht nach dem ersten kräftigen Grün, auf das wir in der Natur leider noch ein wenig warten müssen.

Ich liebe diese Suppe aber nicht nur, weil mir die Farbe so gute Laune bereitet, sondern weil sie sehr fein schmeckt und dabei trotzdem mit ganzen sechs Zutaten auskommt. Zudem steht sie in 15 Minuten fertig auf dem Tisch. Mein Fazit: Unkompliziert und trotzdem so lecker und richtig satt machend.

Zutaten für 2 Personen

1 Zwiebel1 TL Öl450 g Tiefkühl-Erbsen400 ml Kokosmilch200 ml GemüsebrüheSaft einer Limette3 Handvoll MinzeSalz und Pfeffer

Zubereitung

1. Die Zwiebel putzen und in Würfel schneiden. In einem Topf das Öl erhitzen, die Zwiebeln bei mittlerer Hitze darin anbraten und anschließend mit der Brühe ablöschen.

2. Die Erbsen und die Kokosmilch dazugeben und alles 10 min kochen lassen. In der Zeit kann schon mal die Minze gehackt und die Limette ausgepresst werden.

3. Zwei Drittel der gehackten Minze und den Limettensaft zur Suppe geben, alles gut pürieren und kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fertige Suppe in Teller verteilen und mit dem Rest der Minze bestreut servieren.