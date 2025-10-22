Icon Menü
Gruselig-Lecker: Wenn's in der Brotdose spukt: Würstchenspinnen für Halloween

Gruselig-Lecker

Wenn's in der Brotdose spukt: Würstchenspinnen für Halloween

Würstchen, Teig, Kürbiskerne: Daraus zaubert Food-Bloggerin Mareike Pucka essbare Spinnen, die gruselig aussehen - und lecker schmecken. Ideal für Kita, Schule oder die Halloween-Feier zu Hause!
Von Von Mareike Pucka, dpa
    Für die Würstchenspinnen werden die an den Enden eingeschnittenen Wienerstückchen mit Teigstreifen umwickelt. Darauf drückt man je zwei Kürbiskerne als Augen und schiebt das Ganze in den Backofen.
    Für die Würstchenspinnen werden die an den Enden eingeschnittenen Wienerstückchen mit Teigstreifen umwickelt. Darauf drückt man je zwei Kürbiskerne als Augen und schiebt das Ganze in den Backofen. Foto: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn

    Bei uns zu Hause zieht langsam Halloween-Stimmung ein – ein bisschen Deko hier, ein paar Kürbisse dort, und natürlich darf auch das passende Essen nicht fehlen! Als ich überlegt habe, was ich zu Halloween in die Brotdose packen könnte, kam mir die Idee für diese Würstchenspinnen.

    Der Grat zwischen «schaurig schön» und «eher unappetitlich» ist bei Halloween-Snacks ja bekanntlich schmal – aber diese kleinen Spinnen schaffen den perfekten Spagat. Sie sehen lustig aus, sind einfach gemacht und kommen garantiert bei Groß und Klein gut an. Außerdem lassen sie sich prima vorbereiten und halten im Kühlschrank zwei bis drei Tage frisch – perfekt also auch für Kita- oder Schulpartys!

    Wer etwas mehr Zeit hat, kann den fluffigen Hefeteig ganz einfach selbst zubereiten. Wenn’s schnell gehen soll, klappt das Rezept aber auch wunderbar mit TK-Blätterteig oder aufgetauten Laugenstangen – einfach halbieren, um die eingeschnittenen Würstchen wickeln und ab in den Ofen.

    Zutaten für 10 Würstchenspinnen:

    Für den Teig:

    außerdem:

    Zubereitung:

    Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/

