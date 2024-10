Kaffee im Test: Aroma gut, aber ...

Er steht nicht nur tassenweise auf deutschen Kaffee- oder Frühstückstischen, sondern auch neben Bildschirmen in Büros und Homeoffices oder man sieht ihn becherweise als Lebenselixier to go: An Kaffee wird sogar mehr getrunken als von Mineralwasser oder Bier - ganze 164 Liter schlürft statistisch gesehen jeder Verbraucher in Deutschland, bevorzugt gefiltert.

Doch wie ist die Qualität von Filterkaffee? Die Stiftung Warentest orderte 15 verschiedene Röstkaffees und nahm deren Geschmack und Inhalte auseinander. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Filterkaffee-Ranking in der «test»-Ausgabe 11/2024: Die Preisspanne ist mit 8,60 bis 32 Euro pro Kilo riesig, die Unterschiede in der Beurteilung der Qualität dafür eher geringer. In puncto reine Sensorik, wozu die Tester Aussehen, Geruch, Geschmack, Mundgefühl, Intensität, Ausgewogenheit und Nachgeschmack zählen, reichen die Urteile von «sehr gut» (1 Mal) über «gut» (7 mal) bis «befriedigend» (7 Mal).

Sieger punktet mit starkem Körper und lässt Punkte bei den Arbeitsbedingungen

In der Gesamtwertung kommt der Testsieger allerdings auch nur zu einem «Gut»: Eduscho Filterkaffee Nr. 1 von Tchibo aus Arabica- und Robustabohnen (14 Euro pro Kilo) war zwar sehr intensiv im Geruch, sehr ausgewogen mit starkem Körper, deutlicher Bitternote, mittelstarker Schokoladennote, kaum fruchtig, wenig sauer und mit besonders lang anhaltendem Eindruck. Aber Schadstoffe, Mängel in der Deklaration und bei den Arbeitsbedingungen und dem Umweltschutz auf der Kaffeeplantage trübten den Genuss der Warentester.

Die sieben anderen «guten» Kaffees schmecken kaum schlechter. Sie sind sensorisch gut und unterscheiden sich geschmacklich nur in Nuancen, so das Urteil der Warentester. Aber auch da können die meisten nicht mit einem zufriedenstellenden Engagement für Soziales und Umwelt punkten.

Als Preistipp raten die Warentester zu zwei Produkten, die sich durch guten Kaffee verbunden mit gutem Engagement und günstigen Preisen auszeichnen: Barissimo Classic von Aldi Nord (8,60 Euro) und dem dmBio Kaffee Klassik gemahlen (9,90 Euro).

Aroma-Tipp: Immer nur kleine Mengen kaufen und dunkel und kühl lagern

Da Zeit und Sauerstoff schlecht für das Aroma von gemahlenem Kaffee sind, raten die Warentester, Filterkaffee am besten in einer Menge, die man schnell verbrauchen kann, zu kaufen. Schlau sei es, die geöffnete Packung in einer dicht schließenden Dose an einem trockenen, dunklen und kühlen Ort aufzubewahren – aber nicht im Kühlschrank.

In der Gesamtwertung «gut»: Testsieger ist der Eduscho Filterkaffee Nr. 1 von Tchibo. Foto: Stiftung Warentest/dpa-tmn

Preistipp der Warentester: Barissimo Classic von Aldi Nord (8,60 Euro). Foto: Stiftung Warentest/dpa-tmn