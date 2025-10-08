Icon Menü
Knackig trifft cremig: Suppe von ofengeröstetem Blumenkohl mit Salsa Verde

Knackig trifft cremig

Suppe von ofengeröstetem Blumenkohl mit Salsa Verde

Wärmende Cremesuppe mit nussigem Röst-Aroma und Kräuter-Salsa: Warum Kapern und grüner Pfeffer das Herbstgericht besonders machen, erklärt Food-Bloggerin Julia Uehren, die das Rezept kreiert hat.
Von Von Julia Uehren, dpa
    Die Basis für die cremige Suppe sind im Ofen geröstete Blumenkohlröschen, Kartoffeln und Knollensellerie-Stückchen.
    Die Basis für die cremige Suppe sind im Ofen geröstete Blumenkohlröschen, Kartoffeln und Knollensellerie-Stückchen.

    Unterschiedlicher könnten die Komponenten in diesem Gericht nicht sein: Durch das Rösten im Ofen erhält der Blumenkohl einen wunderbar nussigen Geschmack, der durch die Aromen von gebackenem Knoblauch und Schalotten eine zusätzliche Würze bekommt. Fein püriert und mit Sahne verfeinert wird daraus eine reichhaltige Cremesuppe, die gut gegen das erste Frösteln bei sinkenden Temperaturen hilft.

    Die Salsa Verde hingegen schmeckt knackig-frisch und ist nicht nur optisch ein Highlight in der hellen Suppe. Die Basis der Salsa bilden fein gehackte Kräuter, Petersilie und Koriander, in reichlich Olivenöl. Für Salzigkeit sorgt eine Portion Kapern, statt frischem Pfeffer passt hier eingelegter, grüner Pfeffer besser ins Konzept. Ein wenig Zitronenabrieb bringt zusätzliche Frische ins Gericht.

    Zutaten für 8 Portionen

    Für die Suppe:

    Für die Salsa Verde:

    Zubereitung:

