Eine Stulle mit Angeber-Faktor: Knuspriger Feta auf Brot

Heute machen wir uns eine Angeber-Stulle. Sie ist bestens geeignet, wenn Sie mal «hohen Besuch» zum Frühstück erwarten. Ihre beste Freundin etwa oder vielleicht die Schwiegereltern. Egal, wen Sie damit beeindrucken wollen, sie macht was her – die Stulle.

Ich weiß gar nicht, wie eine belegte Brotscheibe in anderen Regionen heißt. Schnitte? Bemme? Sandwich? Knifte? Jause? In Berlin sagt man jedenfalls Stulle dazu.

Das Rezept hat noch einen weiteren Vorteil, die Heißluftfritteuse kommt mal wieder zum Einsatz! Und ich muss wirklich sagen, dass es mein Lieblingsrezept aus der Heißluftfritteuse ist. Der Feta wird mit Cornflakes paniert und ist so lecker knusprig, auch ohne Öl.

Zutaten für 4 Personen

Zubereitung

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/