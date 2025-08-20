Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ratgeber
Icon Pfeil nach unten
Ernährung
Icon Pfeil nach unten

Kross und köstlich: Eine Stulle mit Angeber-Faktor: Knuspriger Feta auf Brot

Kross und köstlich

Eine Stulle mit Angeber-Faktor: Knuspriger Feta auf Brot

Als waschechte Berlinerin schwört Food-Bloggerin Doreen Hassek auf ihre Stulle - aber bitte nicht auf irgendeine Brotscheibe mit Belag. Stattdessen sollte sie richtig Eindruck machen - wie diese hier.
Von Von Doreen Hassek, dpa
    • |
    • |
    • |
    Statt Butter ein Avocadobett, statt einer Scheibe Wurst oder Käse knusprige Feta-Häppchen: Die belegte Brotscheibe sorgt für einen Wow-Moment.
    Statt Butter ein Avocadobett, statt einer Scheibe Wurst oder Käse knusprige Feta-Häppchen: Die belegte Brotscheibe sorgt für einen Wow-Moment. Foto: Doreen Hassek/hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn

    Heute machen wir uns eine Angeber-Stulle. Sie ist bestens geeignet, wenn Sie mal «hohen Besuch» zum Frühstück erwarten. Ihre beste Freundin etwa oder vielleicht die Schwiegereltern. Egal, wen Sie damit beeindrucken wollen, sie macht was her – die Stulle.

    Ich weiß gar nicht, wie eine belegte Brotscheibe in anderen Regionen heißt. Schnitte? Bemme? Sandwich? Knifte? Jause? In Berlin sagt man jedenfalls Stulle dazu.

    Das Rezept hat noch einen weiteren Vorteil, die Heißluftfritteuse kommt mal wieder zum Einsatz! Und ich muss wirklich sagen, dass es mein Lieblingsrezept aus der Heißluftfritteuse ist. Der Feta wird mit Cornflakes paniert und ist so lecker knusprig, auch ohne Öl.

    Zutaten für 4 Personen

    Zubereitung

    Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden