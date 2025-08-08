Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ratgeber
Icon Pfeil nach unten
Ernährung
Icon Pfeil nach unten

Leckere Grill-Idee: Zwei in einem: Der Pizza-Burger als rustikales Fingerfood

Leckere Grill-Idee

Zwei in einem: Der Pizza-Burger als rustikales Fingerfood

Food-Bloggerin Anja Würfl liebt es mit Klassikern zu spielen. Für ihren Blog «Die Frau am Grill» kam ihr die Idee, Pizza und Burger zu kombinieren - zum Pizza-Burger. Hier verrät sie, wie der geht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein rustikales Hamburgerbrötchen wird zur Pizzabasis, belegt mit Tomatenketchup, geschmolzenem Mozzarella und mediterranen Zutaten.
    Ein rustikales Hamburgerbrötchen wird zur Pizzabasis, belegt mit Tomatenketchup, geschmolzenem Mozzarella und mediterranen Zutaten. Foto: Anja Würfl/die-frau-am-grill.de/dpa-tmn

    Pizza und Burger gehören für viele zu den absoluten Wohlfühlgerichten. Warum also nicht einfach mal beides kombinieren? Das dachte sich auch Food-Bloggerin Anja Würfl («die-frau-am-grill.de») und kreierte eine leckere Grill-Idee – den Pizza-Burger. «Es entstand ein Rezept, das optisch überrascht, geschmacklich überzeugt und sich perfekt für entspannte Abende mit Freunden eignet», sagt Würfl.

    Zwei Welten, ein Geschmackserlebnis

    Sie erklärt ihre überraschend simple Idee: «Ein rustikales Hamburgerbrötchen wird zur Pizzabasis, belegt mit fruchtigem Tomatenketchup, geschmolzenem Mozzarella und mediterranen Zutaten wie Minisalami, Oliven und Cocktailtomaten.» Statt den Belag auf einem klassischen Pizzateig zu verteilen, kommt er auf die Brötchenhälften – und nach dem Überbacken werden sie ganz einfach zusammengelegt. «So entsteht ein Gericht, das aussieht wie ein Burger, aber nach Pizza schmeckt – oder umgekehrt», so Würfl. Und so geht's:

    Zutaten für 2 Pizza-Burger:

    Zubereitung:

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden