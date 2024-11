Ciao Nussknacker? Wie man Walnüsse einfach öffnet

Egal ob zum Snacken oder als Deko: Walnüsse haben im Herbst Hochsaison. Wer sie knacken will, braucht allerdings einen Nussknacker - oder?

Nicht unbedingt. Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für alle Walnussfreunde ohne Nussknacker. Um die Nüsse zu knacken, braucht man demnach lediglich ein Messer - egal ob spitz oder abgerundet. Und das Beste: Die Schalenhälften sollen so sogar intakt bleiben.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Knack-Tipp für Walnüsse in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Zwei intakte Hälften zum Basteln und Dekorieren

Und so geht’s: Die Spitze des Messers einfach in den Spalt auf der Unterseite der Walnuss stecken. Nun das Messer leicht drehen. Die Schale sollte sich jetzt öffnen und die Nusskerne sich einfach entnehmen lassen.

Fazit: Der Hack funktioniert und ist wirklich sehr einfach. Auch die beiden Schalenhälften bleiben intakt und zerbrechen nicht. Besonders wer mit den Nussschalen später basteln oder dekorieren will, wird also vom Hack profitieren. Nur den Nusskern konnten wir in unserem Test nicht im Ganzen aus der Schale lösen.

Icon Vergrößern Schritt 1: Messerspitze in den Spalt auf der Unterseite der Walnuss stecken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Schritt 1: Messerspitze in den Spalt auf der Unterseite der Walnuss stecken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Schritt 3: Die Schale öffnen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Schritt 3: Die Schale öffnen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Schritt 2: Messer drehen, um die Walnuss aufzuhebeln. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Schritt 2: Messer drehen, um die Walnuss aufzuhebeln. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Fazit: Ein hilfreicher Trick. Die Schale bleibt in ihren ganzen Hälften und zerbricht nicht. Nur die Nuss kann leider nicht im Ganzen entnommen werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Fazit: Ein hilfreicher Trick. Die Schale bleibt in ihren ganzen Hälften und zerbricht nicht. Nur die Nuss kann leider nicht im Ganzen entnommen werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn