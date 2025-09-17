Fruchtgummi-Tüte dank Trick clever öffnen und verschließen?

Aufreißen, aufschneiden, aufplatzen lassen? Wenn es darum geht, eine Tüte mit Fruchtgummi zu öffnen, hat jeder seine ganz eigene Methode. Ein Trick soll das vereinfachen und obendrein dafür sorgen, dass man die Verpackung sogar wieder verschließen kann.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Um eine Fruchtgummi-Tüte zu öffnen und wieder zu verschließen, braucht man kein Hilfsmittel, sondern nur die richtige Technik - verspricht ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Öffnen und Wiederverschließen von Fruchtgummi-Tüten in unserem Hack-Check getestet.

Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's:

Fazit: Der Hack funktioniert zwar, hat aber Nachteile. Für das Herunterziehen der Lasche muss man viel Kraft aufwenden und gleichzeitig vorsichtig sein, damit nicht mehr als nur ein dünner Streifen einreißt.

Am Ende ist die Fruchtgummi-Tüte zwar verschlossen, aber einfach war es nicht - und luftdicht wirkt die Lösung auch nicht. Wer kann, sollte also lieber einen Clip zum Verschließen verwenden.

Schritt 1: Lasche am oberen Rand der Verpackung teilen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Schritt 3: Fruchtgummi herausnehmen und naschen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Schritt 2: Die obere Schicht der Lasche nach unten ziehen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Schritt 5: Das Band einmal um die Packung wickeln und durch die Öffnung der Lasche fädeln. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Schritt 4: Fruchtgummitüte etwa in der Mitte falten, um sie wieder zu verschließen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Schritt 6: Tüte umdrehen und das Band durch die Öffnung der Lasche fädeln. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Fazit: Die Fruchtgummitüte lässt sich zwar verschließen, allerdings weder einfach noch luftdicht. Foto: Christin Klose/dpa-tmn