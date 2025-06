Kiwi einfach schälen und stückeln: So geht's

Grün, erfrischend, süß-säuerlich im Geschmack: Besonders im Sommer sind Kiwis eine beliebte Zutat im Dessert, Smoothie oder Obstsalat. Doch das Fruchtfleisch aus der pelzigen Schale zu holen, endet oft in aufwendiger Schäl- und Schnippelarbeit. Muss das sein?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich mit Hilfe eines Rührbesen-Aufsatzes für den Handmixer das Fruchtfleisch einfach und mundgerecht aus der Kiwi lösen lassen.

Dafür braucht man nur die richtige Technik. Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Kiwi in zwei Hälften schneiden. Den Rührbesen-Aufsatz des Handmixers gerade in die Kiwi stecken, drehen und das Fruchtfleisch so herausziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend. Das Innere der Kiwi landet in kleinen Stücken in der Schale - perfekt zum Snacken mit der Gabel oder für den Obstsalat. Auch mit einer etwas festeren Kiwi klappt der Hack. Aber: Je weicher die Kiwi, desto einfacher geht es.

Icon Vergrößern Schritt 1: Den Rührbesen-Aufsatz mittig in die halbierte Kiwi drücken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Schritt 1: Den Rührbesen-Aufsatz mittig in die halbierte Kiwi drücken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Schritt 2: Den Rührbesen drehen und so das Fruchtfleisch von der Schale lösen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Schritt 2: Den Rührbesen drehen und so das Fruchtfleisch von der Schale lösen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Fazit: Der Hack funktioniert - die Kiwi landet in mundgerechten Stückchen in der Schale. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Fazit: Der Hack funktioniert - die Kiwi landet in mundgerechten Stückchen in der Schale. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Schritt 3: Den Rührbesen zusammen mit dem Fruchtfleisch aus der Kiwi herausziehen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Schritt 3: Den Rührbesen zusammen mit dem Fruchtfleisch aus der Kiwi herausziehen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn