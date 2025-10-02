Icon Menü
Mit Fächer- oder Herzchen-Deko: Äpfel über Äpfel und keine Idee? Apfel-Taler für Eilige

Blätterteig, Haselnuss und Apfelscheiben – mit wenigen Handgriffen kann man knusprig-fruchtige Apfel-Taler zaubern. So lecker, dass keiner an klassischen Kuchen denkt!
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Schnell gemacht sind die Apfeltaler mit Haselnüssen, Zimt und Blätterteig aus dem Kühlregal. Foto: Ariane Bille/BVEO/dpa-tmn

    Sie haben Äpfel ohne Ende aus eigener Ernte oder Nachbars Garten. Aber ein Apfelkuchen ist Ihnen nicht spektakulär genug? Wie wäre es dann mit kleinen, handlichen Apfel-Talern, die im Handumdrehen gemacht sind?

    Die Rezeptentwickler von «Deutschland mein Garten» der Obst- und Gemüseerzeuger (BVEO) veranschlagen Dank fertigem Blätterteig aus dem Kühlregal eine Zubereitungszeit von 20 bis 30 Minuten und einer Backzeit von 20 Minuten.

    Und so geht's:

    Zutaten für 16 Apfeltaler mit Haselnuss-Creme

    Zubereitung:

