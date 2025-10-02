Äpfel über Äpfel und keine Idee? Apfel-Taler für Eilige

Sie haben Äpfel ohne Ende aus eigener Ernte oder Nachbars Garten. Aber ein Apfelkuchen ist Ihnen nicht spektakulär genug? Wie wäre es dann mit kleinen, handlichen Apfel-Talern, die im Handumdrehen gemacht sind?
Die Rezeptentwickler von «Deutschland mein Garten» der Obst- und Gemüseerzeuger (BVEO) veranschlagen Dank fertigem Blätterteig aus dem Kühlregal eine Zubereitungszeit von 20 bis 30 Minuten und einer Backzeit von 20 Minuten.
Und so geht's:
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden