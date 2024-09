Ermittlungen wegen Tod einer Frau nach Restaurantbesuch

In der Oberpfalz überprüft die Polizei, ob der Tod einer Frau mit einem Restaurantbesuch zusammenhängen könnte. Bislang gebe es keine Belege dafür, dass ein Zusammenhang zwischen dem Essen in dem Lokal und dem Todesfall bestehe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Man prüfe dies jedoch derzeit. Im Laufe dieser Woche würden Untersuchungsergebnisse in dem Fall erwartet.

Mehrere Medien hatten berichtet, dass die 46-Jährige nach dem Essen in einem Lokal in Schwandorf über Krankheitssymptome geklagt hatte und wenige Tage später gestorben war. Demnach hatten auch andere Gäste über Unwohlsein geklagt.

Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte Oberstaatsanwalt Carsten Reichel mit. Man stehe jedoch erst am Anfang der Ermittlungen. Es könne derzeit noch nicht gesagt werden, was für die gesundheitlichen Beschwerden der Gäste verantwortlich sei.

Der Anwalt Philipp Pruy, der den Restaurantbetreiber vertritt, teilte mit: «Aktuell ist nicht ansatzweise klar, ob dem Betreiber des Restaurants ein Vorwurf gemacht werden kann.»