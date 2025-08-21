Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ratgeber
Icon Pfeil nach unten
Ernährung
Icon Pfeil nach unten

Richtig kaltgestellt: Die perfekte Kühlschrank-Strategie gegen schnelles Verderben

Richtig kaltgestellt

Die perfekte Kühlschrank-Strategie gegen schnelles Verderben

Ihr Kühlschrank ist voll - aber nutzen Sie ihn auch richtig? Kleine und vor allem große Fehler beim Einräumen können über Frische oder Verderb entscheiden. Ein paar Faustregeln, wie es richtig geht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Gemüse ins Gemüsefach - das haut bei den meisten noch hin. Doch beim Einräumen der üblichen Lebensmittel geht es meist nicht so geordnet zu.
    Gemüse ins Gemüsefach - das haut bei den meisten noch hin. Doch beim Einräumen der üblichen Lebensmittel geht es meist nicht so geordnet zu. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn

    Mal ganz ehrlich: Angebrochene Packungen neben Resten des Gerichts von vorgestern, obendrauf frisch gekaufte Lebensmitteln oder Dinge, die mal eine schnelle Kühlung bräuchten - im Kühlschrank landen Produkte doch meist da, wo man ein freies Plätzchen erspäht oder auf die Schnelle eines schaffen kann. Geht es Ihnen auch so?

    Genau das ist das Problem: «Zu viele Lebensmittel landen in Deutschland aufgrund falscher Lagerung in der Tonne. Dabei lassen sich Haltbarkeit und Geschmack oft ganz einfach verlängern und bewahren», erklärt die Initiative «Zu gut für die Tonne». Denn wer weiß, was wo in den Kühlschrank gehört, spart Geld, schont wertvolle Ressourcen und reduziert Lebensmittelabfälle.

    Welche Ordnung für Frische sorgt und Abfälle vermeidet

    Besonders empfindliche Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch verderben schnell, wenn sie falsch platziert sind, beobachten die Lebensmittelexperten. Sie erklären, wo und in welcher Temperaturzone des Kühlschranks Produkte am besten zu lagern sind. Hier die Tipps:

    Und die «Zu gut für die Tonne»-Profis haben noch drei Ratschläge:

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden