Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ratgeber
Icon Pfeil nach unten
Ernährung
Icon Pfeil nach unten

Röstaromen mit Frischekick: Spiel mit den Aromen: Geschmorte Auberginen mit Linsensalat

Röstaromen mit Frischekick

Spiel mit den Aromen: Geschmorte Auberginen mit Linsensalat

Was passiert, wenn cremiger Joghurt, knackige Granatapfelkerne und würzige Linsen auf Auberginen treffen? Damit zeigt Food-Bloggerin Julia Uehren, wie aufregend einfaches Gemüse sein kann.
Von Von Julia Uehren, dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Teller voller Kontraste und orientalischem Twist: Geschmorte Auberginen, getoppt mit Linsen-Kräuter-Salat, Granatapfelkernen und einem Klecks cremigem Joghurt.
    Ein Teller voller Kontraste und orientalischem Twist: Geschmorte Auberginen, getoppt mit Linsen-Kräuter-Salat, Granatapfelkernen und einem Klecks cremigem Joghurt. Foto: Julia Uehren/dpa-tmn

    Es gibt Gerichte, die alles vereinen, was einen perfekten Wohlgeschmack zaubert und so Essen erst spannend macht: Süße, Säure, Bitterkeit und Umami - dazu ein Spiel mit verschiedenen Texturen und Temperaturen, von cremig bis knackig, von heiß bis erfrischend kühl.

    Ein Beispiel für so ein Gericht sind diese geschmorten Auberginen. Sie garen so lange im Ofen, bis ihr Fruchtfleisch fast zergeht. Die hohe Hitze dabei kann die Aubergine dabei gut vertragen und erhält so ganz köstliche Röstaromen. Der Geschmack wird durch ein wenig Olivenöl und Sojasoße noch mal verstärkt.

    Der Linsensalat ist für sich genommen schon ein Highlight: kräftig-nussige Belugalinsen treffen auf würzige Lauchzwiebeln, Sellerie und frische Kräuter. Ein Zitronendressing mit einem Hauch orientalischer Gewürze rundet das Ganze ab.

    Schließlich bringt cremiger Joghurt Harmonie in die Aromenvielfalt, während knackige Granatapfelkerne immer wieder kleine, erfrischende Akzente setzen – ein überraschender Kontrast, der den Genuss perfekt macht. Und so geht's:

    Zutaten für 4 Portionen

    Zubereitung:

    Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.

    Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden