Fisch-Zitronen-Spieße mit gebackenem Knoblauch

An Kabeljau führt in Portugal kein Weg vorbei. Meist wird er dort als Bacalhau, als eingesalzener Kabeljau, serviert. Aber auch als frisches Filet findet man den Meeresfisch in vielen Restaurants in verschiedenen Zubereitungsarten. Häufig zusammen mit einem köstlichen Knoblauchöl wie in diesem Rezept:

Dafür werden Knoblauchzehen in dünne Scheiben geschnitten und recht lange bei kleiner Temperatur in Olivenöl gegart, bis der Knoblauch goldbraun ist. Die Kabeljaufilets kommen im Wechsel mit Zitronenscheiben auf einen Spieß, werden mit dem Knoblauchöl eingepinselt und dann kurz bei starker Hitze angebraten oder gegrillt. Abgerundet wird das Gericht dann mit etwas frischem Zitronensaft und fein gehackten Kräutern.

Eine geröstete Scheibe Weißbrot dazu ein Glas «Vinho Verde» und schon wähnt man sich im Sommer-Urlaub in Portugal.

Zutaten für 2 Portionen:

6 Knoblauchzehen80 ml Olivenöl3 Bio-Zitronen220 g Kabeljaufilet10 g Koriander10 g Petersiliegrobes Meersalz

Zubehör: Spieße

Zubereitung:

1. Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden.

2. Olivenöl in einem kleinen Topf bei mittlerer Temperatur erhitzen und den Knoblauch in das Öl geben. Nach ca. 2 Minuten Hitze auf ein Minimum reduzieren und den Knoblauch ca. 30 Minuten backen, bis er goldbraun ist.

3. Die Zitronen waschen und abtrocknen. Zwei Zitronen in dünne Scheiben schneiden. Die dritte Zitrone vierteln. Den Kabeljau in mundgerechte Stücke schneiden. Koriander und Petersilie waschen, trocken schütteln und die Kräuter von den Stielen zupfen. Die Blätter fein hacken (die Stiele anderweitig verwenden).

4. Die Zitronen in der Mitte zusammenfalten und, beginnend mit einem Stück Fisch, die Zitronen im Wechsel mit dem Fisch auf die Spieße schieben.

5. Die Zutaten auf den Spießen mit etwas von dem Knoblauch-Olivenöl einpinseln und in einer Pfanne oder auf dem Grill von jeder Seite jeweils ca. 2 Minuten (ja nach Dicke der Fischstücke) scharf anbraten, bis der Fisch gar, aber innen noch glasig ist.

6. Zum Anrichten das restliche Olivenöl mit dem gebackenen Knoblauch und die Kräuter über die Spieße streuen und mit grobem Salz würzen. Die Zitronen zum Garnieren bzw. Beträufeln neben die Spieße legen.

