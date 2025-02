Mehr Schweine- und Rinderfleisch im Südwesten erzeugt

Die Schweinefleischerzeugung in Baden-Württemberg hat 2024 erstmals seit mehreren Jahren wieder zugenommen. Dies teilte das Statistische Landesamt in Fellbach mit. Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Zahlen 323.000 Tonnen erzeugt, ein plus von zwei Prozent zum Vorjahr.

Zum Vergleich: Im Zeitraum zwischen 2020 und 2023 habe der Rückgang 18 Prozent betragen, so die Statistiker. Die Anzahl der geschlachteten Schweine nahm 2024 um drei Prozent auf 3,69 Millionen Tiere zu.

In der Produktion von Rindfleisch setzte sich der Positivtrend nach Angaben der Statistiker aus dem Vorjahr fort. Während sich die Schlachtzahl nur um zwei Prozent auf knapp 398.600 Rindern erhöhte, stieg die Schlachtmenge sogar um drei Prozent auf rund 138.800 Tonnen an. Die ungleichmäßige Entwicklung werde damit begründet, dass die Schlachtzahlen der Jungtiere zurückgingen und die der älteren, schwereren Tiere gleichzeitig wuchsen.