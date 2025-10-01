Icon Menü
Süß und zugleich herzhaft: Flammkuchen de luxe - mit Senfcreme, Birne und Gorgonzola

Süß und zugleich herzhaft

Flammkuchen de luxe - mit Senfcreme, Birne und Gorgonzola

Sein hauchdünner Boden ist knackig wie ein Cracker, der Belag mit Crème fraîche erfrischend. Food-Bloggerin Doreen Hassek hat den leichten Bruder der Pizza mit überraschender Senfnote interpretiert.
Von Von Doreen Hassek, dpa
    • |
    • |
    • |
    Teig belegen und ab damit in den Ofen! Schon 10 Minuten später steht der fertige Flammkuchen mit Senfcreme, Birnenscheiben und Gorgonzola auf dem Tisch.
    Teig belegen und ab damit in den Ofen! Schon 10 Minuten später steht der fertige Flammkuchen mit Senfcreme, Birnenscheiben und Gorgonzola auf dem Tisch. Foto: Doreen Hassek/hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn

    Können Sie Flammkuchen auch nicht widerstehen? Gerade jetzt im Herbst, wenn möglich, mit einem Gläschen Federweißer dazu - einfach perfekt. Dabei muss es ja auch nicht immer der Klassische sein, mit Zwiebeln und Speck. Wie wäre es mit einer neuen Kombination aus süßen und herzhaften Zutaten mit einer leichten Senfnote? Das Ganze wird getoppt von einem Weichkäse mit Blauschimmel, oder wer es kräftiger mag, mit Gorgonzola.

    Vor allem, wenn man ein schnelles Abendessen auf den Tisch zaubern will, dann kauft man einfach einen fertigen Teig aus dem Kühlregal. Ich halte ihn für perfekt. Einfach belegen und schon 10 Minuten später kann gegessen werden. Klingt entspannt? Ist es auch! Probieren Sie es gerne aus.

    Zutaten für 4 Portionen

    Zubereitung

    Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

