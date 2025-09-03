Icon Menü
Süßer Aufstrich: Von USA-Reise inspiriert: Mein erstes Traubengelee

Von USA-Reise inspiriert: Mein erstes Traubengelee

Wer braucht schon Souvenirs? Food-Bloggerin Mareike Pucka hat sich ihr Stück Amerika einfach eingekocht - und entdeckt, wie genial es nicht nur zu Peanut Butter, sondern auch zu Käse schmeckt.
Von Von Mareike Pucka, dpa
    Das Traubengelee wird in sterile Gläser abgefüllt. Der leckere Aufstrich schmeckt pur auf frischem Brot, auf Peanut Butter oder auf Käse.
    Das Traubengelee wird in sterile Gläser abgefüllt. Der leckere Aufstrich schmeckt pur auf frischem Brot, auf Peanut Butter oder auf Käse. Foto: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn

    Im vergangenen Jahr waren wir vier Wochen im Mittleren Westen der USA unterwegs – und hatten uns natürlich ein festes Ziel gesetzt: so viel wie möglich richtig authentisch amerikanisch essen. Das ist uns auch bestens gelungen. Besonders spannend fanden wir die Supermärkte: durch die Gänge schlendern, Produkte vergleichen, Neues probieren.

    Ein Highlight war ein halber Gang voller Erdnussbuttersorten – gleich daneben ebenso viele Gläser mit dunklem Traubengelee. So etwas hatte ich hierzulande noch nie im Regal gesehen.

    Seitdem habe ich mich ein ganzes Jahr lang auf die Traubensaison gefreut. Jetzt habe ich zum ersten Mal Traubengelee selbst gekocht – und es ist einfach fantastisch geworden. Das Beste daran: Es passt nicht nur perfekt zur Erdnussbutter, sondern auch hervorragend zu Käse.

    Zutaten für 5 bis 6 Gläser Traubengelee

    Zubereitung:

    Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/

