Von USA-Reise inspiriert: Mein erstes Traubengelee

Im vergangenen Jahr waren wir vier Wochen im Mittleren Westen der USA unterwegs – und hatten uns natürlich ein festes Ziel gesetzt: so viel wie möglich richtig authentisch amerikanisch essen. Das ist uns auch bestens gelungen. Besonders spannend fanden wir die Supermärkte: durch die Gänge schlendern, Produkte vergleichen, Neues probieren.

Ein Highlight war ein halber Gang voller Erdnussbuttersorten – gleich daneben ebenso viele Gläser mit dunklem Traubengelee. So etwas hatte ich hierzulande noch nie im Regal gesehen.

Seitdem habe ich mich ein ganzes Jahr lang auf die Traubensaison gefreut. Jetzt habe ich zum ersten Mal Traubengelee selbst gekocht – und es ist einfach fantastisch geworden. Das Beste daran: Es passt nicht nur perfekt zur Erdnussbutter, sondern auch hervorragend zu Käse.

Zutaten für 5 bis 6 Gläser Traubengelee

Zubereitung:

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/