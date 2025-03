Backen ohne Eier: Chia-Samen oder Lupinenmehl als Ersatz

Eier sollen einen Teig binden und locker machen. Manche Teige kommen ohne aus, bei anderen muss ein passender Ersatz her, wenn Eier nicht vertragen oder aus Überzeugung nicht gegessen werden.

Konditormeister Joachim Habiger, Bundestrainer für Konditoren, benutzt für vegane Teige gerne Chia-Samen als Ei-Ersatz. «Wenn Sie einen Esslöffel Chia-Samen nehmen und drei Esslöffel heißes Wasser und das etwa 20 Minuten quellen lassen, ergibt das ein Ei», erklärt der Experte.

Beide Alternativen gleich simpel in der Anwendung

Genauso simpel ist es, einen Esslöffel Lupinenmehl mit zwei Esslöffeln kaltem Wasser zu verrühren. Auch diese Menge entspricht einem Hühnerei. «Das Lupinenmehl hat wertvolles pflanzliches Eiweiß», nennt der Konditor einen Pluspunkt dieser Alternative.

Beide Ersatzvarianten können in Gebäck-Rezepten den Platz von Eiern einnehmen: Einfach die jeweilige Menge an Wasser und Mehl oder Samen berechnen und anstelle der Eier in den Teig rühren.

Chia-Samen oder Lupinenmehl sind eine Alternative, wenn der Kuchen ohne Eier auskommen soll. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn