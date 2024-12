Festessen: So entfetten Sie Ihre Bratensoße

Weniger Fett in der Bratensoße tut in vielerlei Hinsicht gut. «Die Soße schmeckt leichter und liegt nicht so schwer im Magen», sagt Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern.

Sie rät dazu, ein Stück Küchenpapier doppelt zu legen und vor dem Servieren vorsichtig über die Oberfläche der Soße zu wischen: «Das Fett bleibt am Küchenpapier haften.»

Abgekühlt ist Fett am einfachsten zu entfernen

Wer möchte, kann die Soße auch in ein schmales, hohes Gefäß füllen. Das Fett, das sich oben sammelt, lässt sich dann bequem mit einem Löffel abschöpfen. Wenn vorgekocht wird, ist es noch simpler. «Beim Abkühlen setzt sich das Fett richtig fest und man kann es ganz einfach abnehmen», sagt Danitschek.

Wenn Sie nicht nur zu Weihnachten, sondern häufiger Bratensoße kochen, die sie entfetten wollen, lohnt sich vielleicht die Anschaffung einer Fett-Trenn-Kanne. Diese Soßenkannen haben einen tief sitzenden Ausguss. Das aufschwimmende Fett bleibt beim Ausgießen in der Kanne zurück.

Flüssiges Fett nicht in den Ausguss kippen

Übrigens: Entsorgen Sie flüssiges Fett niemals im Abfluss, weil es die Rohrleitungen verstopfen kann. Es gehört stattdessen in den Restmüll, zum Beispiel aufgesaugt von Küchenpapier oder in einem alten Schraubglas aufgefangen.