Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ratgeber
Icon Pfeil nach unten
Ernährung
Icon Pfeil nach unten

Überraschende Veggie-Version: Blumenkohl-Tacos - mit Knusperdreh und Tahini-Sauce

Überraschende Veggie-Version

Blumenkohl-Tacos - mit Knusperdreh und Tahini-Sauce

Food-Bloggerin Bianca Zapatka zeigt, wie einfach Tacos auch ohne Fleisch zum Highlight werden – und warum die begleitende Sauce garantiert nicht nur einmal serviert wird.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bunt und lecker: Food-Bloggerin Bianca Zapatka serviert zu ihren Blumenkohl-Tacos auch eine leckere Tahini-Sauce.
    Bunt und lecker: Food-Bloggerin Bianca Zapatka serviert zu ihren Blumenkohl-Tacos auch eine leckere Tahini-Sauce. Foto: Bianca Zapatka/dpa-tmn

    Lust auf eine Taco-Night daheim? Food-Bloggerin Bianca Zapatka hat dafür eine knusprige Idee: Tacos mit geröstetem Blumenkohl, die sich jeder nach Belieben selbst füllen kann. Dazu gibt’s eine cremige Tahini-Sauce mit echtem Suchtpotenzial.

    Der Tipp der Autorin: Am besten gleich mehr davon anrühren, denn die Sauce hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen eine Woche lang frisch – und verfeinert auch andere Gerichte wie veganes Pad Thai, Thai-Nudelsalat oder Sommerrollen.

    Zutaten für 6 Tacos

    Für den Blumenkohl:

    Für die Tahini-Sauce:

    Zum Servieren und Selbstbefüllen:

    Zubereitung

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden