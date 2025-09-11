Blumenkohl-Tacos - mit Knusperdreh und Tahini-Sauce

Lust auf eine Taco-Night daheim? Food-Bloggerin Bianca Zapatka hat dafür eine knusprige Idee: Tacos mit geröstetem Blumenkohl, die sich jeder nach Belieben selbst füllen kann. Dazu gibt’s eine cremige Tahini-Sauce mit echtem Suchtpotenzial.
Der Tipp der Autorin: Am besten gleich mehr davon anrühren, denn die Sauce hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen eine Woche lang frisch – und verfeinert auch andere Gerichte wie veganes Pad Thai, Thai-Nudelsalat oder Sommerrollen.
Zutaten für 6 Tacos
Für den Blumenkohl:
Für die Tahini-Sauce:
Zum Servieren und Selbstbefüllen:
