Krosse Knoblauchnote: Blumenkohl mit Texas-Toast

Im letzten Jahr waren wir lange im Urlaub in den USA und auf den endlos langen Highways durch Iowa lockten an jeder Abzweigung die interessantesten Food-Angebote. Vor allem die Klassiker, die man so kennt: Pizza, Burger und Co. Aber auch ein Diner, dass mit dem besten Texas-Toast in Iowa warb - und keiner von uns wusste, was das genau ist.

Auf den ersten Blick ist es ein mit Knoblauchbutter bestrichenes Toastbrot, das zum Essen gereicht wird. Als wir es zum ersten Mal bestellten, waren wir jedoch sehr überrascht: Es ist doppelt so dick wie eine normale Toastscheibe und dadurch in der Mitte noch schön weich und außen herrlich knusprig. Einfach richtig gut!

Texas-Toast ist daher eine tolle Beilage, die dringend mehr Beachtung verdient. Heute mit würzigen Blumenkohlröschen aus dem Airfryer und einem Joghurtdip.

Zutaten für 2 Personen

1 kleiner Blumenkohl (ca. 600 g)

Marinade:

1 TL Currypulver2 TL Speisestärke1 EL Tomatenmark1 EL BBQ-Soße2 EL Apfelessig1 EL Sojasoße2 EL OlivenölSalz

Texas-Toast:

3 Scheiben dick geschnittenes Toastbrot50 g Butter1 EL Olivenöl1 TL Knoblauchgranulat2 EL gehackte PetersilieSalz

Dip:

Joghurt

Zubereitung

1. Die Zutaten für die Marinade in einer großen Schüssel mischen.

2. Den Blumenkohl in Röschen teilen und zur Marinade in die Schüssel geben. Vermischen, bis die Marinade überall haftet.

3. Die Blumenkohlröschen in den Aifryer geben und bei 180 Grad 20 min backen.

4. Den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen.

5. Die Butter in eine Schüssel geben und in der Mikrowelle schmelzen. Dann mit Olivenöl, Knoblauchgranulat und Salz vermischen und die Brotscheiben von beiden Seiten damit bestreichen.

6. Toast auf das vorbereitete Backblech legen und im vorgeheizten Backofen insgesamt 16 min backen. Nach 8 min die Brotscheiben wenden.

7. Die Blumenkohlröschen mit Texas-Toast und Joghurt servieren.