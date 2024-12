Was draufsteht, was drin ist Wenig Hilfe für Verbraucher: Mengenangaben in Zutatenlisten

Wie viel Spinat steckt im Rahmspinat, wie viel Himbeere wirklich im Beerenmüsli? Zutatenlisten müssen nicht immer konkrete Mengen angeben. Für Verbraucher ist das oft unbefriedigend, so eine Studie.