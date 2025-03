Frühlingswürzig: Fischfilet mit Bärlauch-Mandel-Kruste

Frischer Bärlauch zählt in der Küche zu den ersten Frühlingsgrüßen. Die würzigen, leicht scharfen Blätter machen sich hervorragend in Pastagerichten, Dips oder – wie hier – in einer Kruste für Fleisch oder Fisch.

Zwei Zutaten sind dabei immer wieder gerngesehene Bärlauch-Partner: Zitrone und Parmesan. Kein Wunder, denn die Zitrone bringt eine schöne Frische ins Gericht und der Parmesan gibt dem Ganzen dank seines Umami-Geschmacks eine gewisse Tiefe. Für einen tollen Crunch sorgt eine Mischung aus fein gehackten Mandeln und geröstetem Vollkorntoast.

Welchen Fisch man für dieses Frühlingsrezept verwendet, ist im Prinzip egal – zumindest was den Geschmack betrifft. Denn der kommt wesentlich von der Bärlauch-Mandel-Kruste. Wichtig ist eher, dass er guten Gewissens genossen werden kann - laut der Guter-Fisch-Liste zum Beispiel Seelachs aus der Barentssee.

Zutaten für 4 Portionen

40 g Mandeln (blanchiert)2 Bio-Zitronen2 Scheiben Vollkorntoast15 g Parmesan (am Stück)40 g Bärlauch5 EL OlivenölSalzPfeffer400 g Fischfilets

Zubereitung

1. Mandeln mit einem großen Messer fein hacken. Zitronen heiß abwaschen und abtrocknen. Von einer Zitrone die Schale abreiben. Diese Zitrone dann in Scheiben schneiden. Die andere Zitrone vierteln. Die Toastbrote im Toaster goldbraun rösten und ebenfalls fein hacken. Den Parmesan fein reiben. Bärlauch waschen, trocken schütteln und die Blätter fein hacken.

2. In einer großen Schüssel Mandeln, Zitronenabrieb, Toastbrot, Parmesan, Bärlauch und Olivenöl vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Fisch trocken tupfen. Die Zitronenscheiben in eine Auflaufform legen und den Fisch darauf legen. Dann die Bärlauch-Paste gleichmäßig auf dem Fisch verteilen und leicht festdrücken.

4. Den Fisch, je nach Dicke der Filets, ca. 10-20 min backen, bis die Kruste goldbraun und der Fisch durchgegart ist.