Rezept für gegrilltes Eis - mit dem Muffinblech-Trick

Ein feiner Mürbteig, Früchte, eine Kugel Eis und darüber ein herrlich cremiges Baiser. Das Ganze auf den Grill - nach ein paar Minuten ist das Eis perfekt angeschmolzen, innen aber noch fest genug. «Gerade vom Holzkohlegrill, aber auch vom Gasgrill ein echter Genuss», verspricht Food-Blogger Marian Moschen aus Zirl nahe Innsbruck.

So bereitet man das Eis clever vor

Wem das am Grilltag zu viel Stress ist, der kann das Grilleis super vorbereiten. «Ich backe den Mürbeteig, fülle ihn mit Früchten und Eis und friere diese Schalen einfach ein. Vor dem Grillen kommt nur noch das Baiser drauf und ab auf den Grill», erklärt Moschen auf «mannbackt.de» seine Version für schlaue Grillermeister.

Nix weglassen: Zucker und Ei sind backentscheidend

Zusätzlich weist der Blogger aus Tirol darauf hin: bitte nichts an den Zutaten reduzieren oder gar weglassen! «Wer an Zucker oder Eiern spart, braucht sich über Misserfolge nicht wundern. Denn der karamellisierende Zucker ist gerüstbildend wie bei einer Crème brûlée und das Ei sorgt für Bindung.»

Und so geht's:

Zutaten für 12 Portionen:

Für den Mürbeteig:

Für Baiser und die Eisfüllung:

Zubereitung

Die Mürbeteig-Schälchen wurden auf einem umgedrehten Muffinblech gebacken. Gefüllt mit Früchten und Eis können sie fertig vorbereitet im Gefrierschrank warten, müssen dann nur noch zum Grillen in Eischnee gepackt werden. Foto: Marian Moschen/Mann backt/dpa-tmn