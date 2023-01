Krabbelschuhe für Babys: Öko-Test bemängelt krebserregende Stoffe

Öko-Test hat zwölf Paar Babyschuhe aus Leder untersucht. Das Ergebnis ist ernüchternd. In jedem zweiten Schuh wurden Anilin oder Chromat gefunden.

Babys lernen besonders in den ersten Monaten ständig etwas Neues. Mit sieben bis zehn Monaten fangen sie an zu krabbeln. Dann stehen Eltern vor der Frage, ob der Nachwuchs sich barfuß fortbewegen soll oder ob doch Socken oder Krabbelschuhe die bessere Variante sind.

Öko-Test hat zwölf Paar Krabbelschuhe aus Leder getestet. Das Ergebnis ist eher ernüchternd. Mehr als die Hälfte der getesteten Babyschuhe sind dem Test zufolge nicht empfehlenswert. Woran das liegt, lesen Sie hier.

Krabbelschuhe im Öko-Test: Krebserregende Stoffe gefunden

Anilin und Chromat: Diese beiden bedenklichen Stoffe wurden laut Öko-Test in über der Hälfte der untersuchten Babyschuhe gefunden.

Der Farbstoffbestandteil Anilin ist als krebsverdächtig eingestuft. Seit Dezember 2022 gilt für den Stoff in Spielzeugen für Kleinkinder deshalb ein strenger Grenzwert. Für Babykleidung gilt der allerdings nicht. Sechs Anbieter von getesteten Krabbelschuhen haben auf den Farbstoff zurückgegriffen. Laut Öko-Test liegen die gemessenen Anilin-Gehalte teils deutlich über dem Spielzeug-Grenzwert.

Lösliches Chromat konnte im Labor nur bei einem Paar der untersuchten Schuhe nachgewiesen werden. Es kann sich durch die Gerbung des Leders mit Chromsalzen bilden, ist als krebserregend eingestuft und kann den Angaben zufolge schwere Kontaktallergien auslösen. Der gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert für Lederprodukte liegt bei drei Milligramm pro Kilogramm. Dieser wurde laut Öko-Test nicht überschritten.

Chromgerbung und Konservierungsmittel in Krabbelschuhen: Öko-Test kritisiert Anbieter

Bei vier weiteren Krabbelschuhen wurde zur Gerbung Chrom verwendet. Im anschließenden Test konnte lösliches Chrom nachgewiesen werden. Laut Öko-Test kann auch dieser Stoff Allergien auslösen. Zudem gelte die Chromgerbung je nach Standard als umweltschädlich. Nur sieben Produkte im Test waren chromfrei. Von dem Stoff konnten hier auch keine Spuren nachgewiesen werden.

Öko-Test hat die Krabbelschuhe für Babys außerdem auf Konservierungsstoffe und Farbechtheit untersucht. Im Labor wurden eine Reihe an Konservierungsmitteln gefunden, die für Leder normal sind. Daneben wurden aber in zwei Babyschuhen auch allergieauslösende Stoffe wie Octylisothiazolinon (OIT) nachgewiesen. Besonders weil Kleinkinder die Babyschuhe barfuß tragen, findet Öko-Test, dass allenfalls OIT-Spuren vorkommen sollten. In Sachen Farbechtheit hat nur ein Krabbelschuh-Modell den Labortest bestanden. Alle anderen Babyschuhe haben mehr oder weniger stark abgefärbt.

Insgesamt rät Öko-Test eher von Krabbel- oder Babyschuhen ab und legt Eltern Alternativen wie Stoppersocken oder das Barfußkrabbeln nahe. Alle getesteten Produkte und weitere Informationen sind online bei Öko-Test zu finden.