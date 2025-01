Corona, Influenza und RSV: Wie funktionieren Kombi-Selbsttests und wo bekommt man sie?

Vor dem Jahr 2020 schien die Sache für die meisten Menschen klar, wenn sie Fieber, Halsschmerzen und Husten bekamen. Es musste eine Erkältung sein, oder, im schlimmsten Fall, eine Grippe. Seit dem Aufkommen der Corona-Pandemie ist das Szenario komplexer geworden. Es stellt sich nun die Frage: Erkältung, Grippe oder Corona?

Wer es genau wissen will, kann sich mittlerweile durch einen Kombitest auf die Suche nach einer Antwort machen. Doch wie zuverlässig und sinnvoll sind die Dreifach-Tests. Und wo gibt es sie? Weitere Fragen, die wir im Folgenden beantworten.

Wie funktioniert der Kombitest für Corona, Influenza und RSV?

Mit einem Wattestäbchen an der Nasenschleimhaut entlangfahren, die gesammelten Proben in ein Röhrchen streichen und ein paar Tropfen auf die Testkassette träufeln. Diese Prozedur kennen Sie vermutlich noch vom Corona-Selbsttest. Nach diesem Prinzip funktioniert laut Ökotest auch der Kombitest, mit dem Sie sich gleichzeitig auf Corona, Influenza und RSV testen können. Der einzige Unterschied: Die Flüssigkeit, die mit dem Nasenabstrich vermischt wurde, muss auf zwei oder drei Teststreifen getropft werden.

Der Virologe Martin Stürmer empfiehlt im Gespräch mit dem ZDF für alle Antigen-Schnelltests das genaue Lesen der Packungsbeilage. Man müsse sich 1:1 an diese halten, damit man ein klares Ergebnis erwarten könne.

Wie zuverlässig ist der Dreifach-Test für Corona, Grippe und Erkältung?

Wenn der Dreifach-Test korrekt durchgeführt wird, hängt es unter anderem an der Viruslast, wie klar und zuverlässig sich das Ergebnis darstellt. „Bei Covid können Antigen-Tests die Infektionsgrenze relativ gut abbilden“, analysiert Stürmer. Wenn der Test eine Corona-Infektion anzeigt, dann ist man laut dem Virologen auch ansteckend.

Bei Influenza und RSV ist das Ergebnis nicht ganz so aussagekräftig. Der Grund: Die Viruslast, also die Zahl der Antigene, die sich im Nasen-Rachen-Bereich befinden, sind bei Corona viel höher als bei RS- oder Grippe-Viren. „Wenn ich da in der Packungsbeilage auf die Nachweisgrenzen der einzelnen Virenstämme schaue, dann sehe ich: Bei Covid ist dieser Test um ein hundertfaches empfindlicher als bei Influenza und RSV“, erklärt Stürmer. Das führt dazu, dass die Kombitests vor allem in der Entstehungsphase einer Infektion versagen können, da die Viruslast noch nicht so hoch ist.

Die Dreifach-Tests bringen zudem unterschiedliche Qualitätsstandards mit, wie Leif Erik Sander, Direktor der Infektiologie der Berliner Charité, verdeutlicht. „Diese Kombi-Tests sind nicht alle unbedingt validiert. Aber prinzipiell sind viele von den Schnelltests schon brauchbar“, sagte er im Interview mit Ökotest. Informationen über die Schwere des Verlaufs einer Infektion können die Kombitests laut Sander nicht bieten. Und auch nicht darüber, ob sich eine Zusatzinfektion entwickelt hat. Nach einem positiven Befund sollte daher ein weiterer Test beim Hausarzt gemacht werden.

Wer einen sicheren Nachweis einer Erkrankung braucht, der muss weiterhin in eine Arztpraxis. „Der PCR-Test ist weiterhin der Goldstandard des Nachweises“, sagt Ulrike Protzer, Leiterin des Helmholtz-Zentrums München und des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München, dem ZDF: „Dabei wird das Virusgenom zunächst vervielfältigt – und kann so auch bei einer viel niedrigeren Viruslast nachgewiesen werden.“

Wo kann man einen Kombi-Test kaufen?

Die Kombi-Tests für Corona, Grippe und RS-Viren können in den meisten Apotheken gekauft werden. Mittlerweile haben sie auch einige Drogerien in ihr Angebot aufgenommen. Wer lieber im Internet shoppt, oder die eigenen vier Wände wegen ersten Symptomen nicht verlassen möchte, der kann die Dreifach-Schnelltests online erwerben. Sie sind bei Großhändlern wie Amazon und vielen weiteren Verkaufsplattformen erhältlich.

Ist der Kombi-Selbsttest für Corona, Influenza und RSV sinnvoll?

Die Attraktivität des Dreifach-Tests liegt auf der Hand: Mit einem schnellen Selbsttest können die Ergebnisse für drei Erreger eingeholt werden.

Egal ob Corona, Grippe oder RS-Viren, in allen drei Fällen gilt: Je früher Sie von einer Infektion erfahren, desto besser. Sie können direkt mit einer Ärztin oder einem Arzt eine passende Behandlung besprechen und Medikamente einnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei Influenza oder Corona zu einem schweren Verlauf kommt, wird durch eine schnelle Behandlung deutlich gesenkt. „Je schneller die antivirale Therapie beginnt, desto besser“, erklärt Sander und weist auf das Medikament Paxlovid hin, welches innerhalb von fünf Tagen nach dem Beginn der Symptome eingenommen werden sollte, um schwere Corona-Verläufe zu verhindern.

Zudem können Sie andere schützen, wenn Sie frühzeitig von einer Infektion erfahren. „Dann achtet man bei Corona vielleicht besser darauf, dass man es nicht weitergibt auf der Arbeit, sondern zu Hause bleibt, bis man wieder gesund beziehungsweise der Test negativ ist oder bis mindestens fünf Tage vergangen sind. Bei Influenza gilt im Grunde dasselbe“, glaubt Sander.

Protzer warnt allerdings davor, sich nach einem negativen Testergebnis sicher zu fühlen. Es sei schwierig, „sich freizutesten“, selbst bei Corona. Nach ersten Grippe-Symptomen seien die Schnelltests zudem häufig negativ.

Übrigens: Eine Grippe-Impfung ist zusammen mit einer Corona-Impfung möglich.