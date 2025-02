So wenden Sie Augentropfen richtig an

Augentropfen anzuwenden, fällt längst nicht jedem leicht - gerade, wenn die Erfahrung fehlt. Apotheker Ingo Müller gibt in der Zeitschrift «Apotheken Umschau» Tipps für die korrekte Anwendung (Ausgabe 2A/2025). Schließlich soll genug Wirkstoff ins Auge gelangen, damit der seinen Job auch gut machen kann.

Mit den Augentropfen will es trotzdem nicht so recht klappen? Dann können Applikationshilfen aus der Apotheke helfen, in die man das Fläschchen einsetzen kann und die das Auge offen halten. Oder man bittet eine Person, der man vertraut, um Unterstützung.