Anthony Hopkins: Bin seit 49 Jahren trocken

Der britische Schauspieler Anthony Hopkins hat sich zu seiner früheren Alkoholabhängigkeit geäußert und andere ermutigt, das Trinken aufzugeben. «Heute vor 49 Jahren habe ich aufgehört», sagt der mehrmalige Oscar-Preisträger in einem Video, das er auf seinem Instagram-Account postete. Er macht dabei eine Geste, mit der er das Trinken aus einer Flasche oder einem Glas andeutet.

«Ich hatte so viel Spaß, aber dann wurde mir klar, dass ich in großen Schwierigkeiten war», fährt Hopkins fort. Er habe sich nicht mehr an Dinge erinnern können und sei betrunken Auto gefahren. Da habe er verstanden, dass er Hilfe brauchte und sich an eine Selbsthilfegruppe gewandt. Seitdem sei es ihm besser denn je gegangen. Er habe gemerkt, dass er nicht allein gewesen sei mit seinem Problem.

Hopkins zelebriert sein «unerwartet langes Leben»

«Einen Drink zu sich zu nehmen, ist okay. Aber wenn ihr ein Problem habt mit dem Saufen, ist Hilfe verfügbar», so Hopkins weiter. Es sei gar nicht so schwer und schließlich gehe es um eine Krankheit. Trocken zu sein, klinge langweilig, «aber ich hatte ein wundervolles Leben». Er werde noch immer eingestellt und bekomme noch immer Aufträge.

Hopkins, der unter anderem durch seine Rolle als Serienmörder Hannibal Lecter in dem Film «Das Schweigen der Lämmer» weltberühmt wurde, feiert am 31. Dezember seinen 87. Geburtstag. «Ich zelebriere mein langes Leben, mein unerwartet langes Leben», sagt er in dem Video, in dem er vor einem stattlichen offenen Kamin mit prasselndem Feuer und Weihnachtsschmuck zu sehen ist.

«Wenn du ein Problem hast, dann weißt du, wohin du dich wendest (...)», sagt Hopkins. Alkoholismus sei ein Killer, fügt er hinzu. Dann führt er die Hände zum Mund, deutet einen Kuss an, breitet die Arme aus und ruft mit einem Lächeln: «Happy New Year!»