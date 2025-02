TV-Ärztin Kühnemann wird 80 - mit Beschwerden

Antje-Katrin Kühnemann, lange Jahre TV-Ärztin, kämpft mit großen gesundheitlichen Problemen. «Ich möchte die Menschen nicht langweilen, indem ich über meine Krankheiten rede. Mir geht es gar nicht gut», sagte die Medizinerin der «Abendzeitung» anlässlich ihres 80. Geburtstages am Samstag. «Aber, mei, so ist es eben, ich will nicht jammern.»

Schwierigkeiten hat die Münchnerin unter anderem mit ihren Augen. «Das Schlimmste ist, dass ich selbst kaum mehr aufstehen kann, dass ich kaum mehr Kraft habe und auf die Hilfe anderer angewiesen bin», berichtete sie. Sie sei aber hart im Nehmen und könne viel aushalten.

Aufgeben kommt für die beliebte Fernsehärztin («Die Sprechstunde») aber dennoch nicht infrage. «Bei mir gilt wohl der Spruch: Ich muss weiterleben, weil der Teufel die Konkurrenz fürchtet. Anders ist es nicht zu erklären, dass ich noch am Leben bin.»

Angst vor dem Tod hat die 80-Jährige nicht, was mit ihrem 2021 verstorbenen Mann zu tun hat, den sie bis zu seinem Tod gepflegt hat. «Ich freue mich auf das Wiedersehen mit ihm und habe die Hoffnung, dass sich nach meinem Tod unsere Energien wiedertreffen», sagte Kühnemann. «Ich spreche jeden Tag mit ihm, begrüße ihn morgens, wünsche ihm abends eine gute Nacht.» Und sie vermisse ihn jeden Tag. «Ich bin von ihm so, so, so unendlich geliebt worden. Ja, die Liebe bleibt.»

Kühnemann wurde in Herzberg im Harz geboren und wuchs in München auf. Sie studierte Medizin und verdiente sich ab 1965 Geld als Fernsehansagerin beim Bayerischen Rundfunk. Später moderierte sie Sendungen wie «Samstags-Club» und von 1973 bis 2007 «Die Sprechstunde».