Gülle / Bschütte: Was ist erlaubt? Können sich Nachbarn beschweren?

Wenn Bauern im Allgäu Gülle auf den Wiesen ausbringen, stört das so manchen Nachbarn. Bauernverbands-Präsident Enderle ruft zur gegenseitigen Rücksicht auf.

Der eine braucht es, um seinen Wiesen zu düngen, dem anderen stinkt’s: Nach dem ersten Schnitt sind die Landwirte im Oberallgäu wieder mit dem Bschüttfass unterwegs. Sie sind froh, wenn die Wiese so trocken ist, dass sie sie mit dem Traktor befahren können.

Doch so mancher Anwohner ärgert sich, wenn das Rind nicht nur auf dem Grill brutzelt, sondern auch von Nachbars Wiese rüberstinkt. Wir sprachen darüber mit Alfred Enderle, Präsident des Bauernverbands in Schwaben.

Muss der Nachbar die Gülle und den Gestank hinnehmen? Auch wenn zum Beispiel die Wäsche gerade zum Trockenen draußen hängt?

Alfred Enderle: Geruchsimmissionen durch die „ortsübliche“ Gülleausbringung sind von Nachbarn grundsätzlich hinzunehmen. Rein rechtlich gelten hier die allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Rücksichtnahmegebot.

Ist das Güllen wetterabhängig besonders sinnvoll oder eben nicht?

Enderle: Aus Sicht der Praxis gilt es mehrere Gesichtspunkte unter einen Hut zu bringen. Einerseits sollte möglichst bald nach der Ernte gedüngt werden, um Futterverschmutzungen beim folgenden Grasaufwuchs zu vermeiden. Gleichzeitig sollte der Boden möglichst nicht verdichtet werden, also trockene Witterung genutzt werden.

Um Ausgasungen und Geruchsentwicklung möglichst zu vermeiden, sind kühle Temperaturen und Regen oder Nebel von Vorteil. Das alles zu berücksichtigen, ist oft nicht ganz einfach. Es kann fachlich durchaus sinnvoll sein, auch abends oder in den Nachtstunden Gülle auszubringen. Mit Blick auf angrenzende Nachbarn muss aber immer abgewogen werden, was vertretbar und für eine gute Nachbarschaft förderlich ist.

Kommt es vor, dass sich Anwohner aus dem Oberallgäu wegen der Gülle-Ausbringung beim Bauernverband beschweren?

Enderle: Im Oberallgäu mit relativ vielen Familienbetrieben und damit auch kleineren Strukturen sind bei mir in den letzten Jahren keine Beschwerden vorgekommen. In Gebieten, in denen viele Betriebe aufgehört und sich wesentlich größere Strukturen gebildet haben, kommt so etwas deutlich öfter vor. Allerdings betreffen hier die Beschwerden meist nicht die Gülleausbringung an sich, sondern die damit verbundene schwere Technik.

Wann sollte im Oberallgäu die Gülle ausgebracht werden?

Was sollten Landwirte wie Anwohner beherzigen, um Ärger zu vermeiden?

Enderle: Wir Landwirte sollten möglichst so planen, dass Flächen mit direkt angrenzender Wohnbebauung vorzugsweise nicht zur besten „Grill- und Terrassenzeit“ gedüngt werden müssen. Mir ist bewusst, dass das für manche Betriebe schwer zu realisieren ist. Gerade wenn der Betrieb im Nebenerwerb bewirtschaftet wird, ist oft der Samstag der Hauptarbeitstag und oft passen eben gerade dann Zeitpunkt und Witterung. Trotzdem sollte abgewogen werden.

Die Anwohner sollten berücksichtigen, dass die Düngung nicht geschieht, um Nachbarn zu ärgern, sondern ein wichtiger Teil des bäuerlichen Wirtschaftens ist. Wenn eine Wiese frisch abgeerntet ist, sollte in den Folgetagen mit der Düngung gerechnet werden.

Ich denke, es ist nicht realistisch, zu erwarten, dass die Bauernfamilie in der Nachbarschaft ihre Düngung nach der aufgehängten Wäsche der vielen Anwohner ausrichtet. Tatsächlich handelt es sich hier um wenige Düngergaben im Jahr, mit etwas gegenseitigem Verständnis und miteinander Reden sollte eine gute Nachbarschaft möglich sein.

Wie nah an Nachbargrundstücke darf man bschütten?

Enderle: Einen gesetzlichen Grenzabstand für Gülleausbringung zu Nachbargrundstücken gibt es nicht. Allerdings darf nichts auf das Nachbargrundstück hinüberlaufen oder hinüberspritzen. (Lesen Sie auch: Biogas für Marktoberdorf: Warum die Stadt den Umstieg prüft)

Welche Regeln gelten an Bächen und Seen?

Enderle: Im Oberallgäu gelten für das hier fast ausschließlich vorhandene Grünland bei einer Hangneigung bis zu fünf Prozent im Uferbereich eine Abstandsregelung von mindestens einem Meter bis zur Böschungsoberkante des Gewässers. Das gilt bei der Ausbringung mit sogenannten Schleppschläuchen. Mit dem nach unten abstrahlenden Prallteller oder Schwenkverteilern sind es vier Meter. Bei stärkerer Hangneigung erhöhen sich die Abstände entsprechend.

Welche Bedeutung hat das Bschütten für die Landwirtschaft?

Enderle: Viele Betriebe im Allgäu wirtschaften extensiv, also ohne Zukauf von Düngemitteln und unter Auflagen von Agrarumweltprogrammen wie Kulturlandschaftsprogramm oder Vertragsnaturschutz. Für diese Bauernhöfe sind Gülle und auch Mist die einzige Möglichkeit, die Flächen mit Nährstoffen zu versorgen. Generell sind diese Dünger ein wichtiger Teil des geschlossenen Nährstoffkreislaufes auf unseren Grünlandbetrieben. Gülle oder Mist sind kein Abfallprodukt, sondern ein wertvoller Dünger. (Lesen Sie auch: "Haia. Bschütta. Mullala zemmatkehra": 16 unvergleichliche Dialekt-Begriffe aus der Allgäuer Landwirtschaft)

