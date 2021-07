Im Mangoldhaus stecken viele Möglichkeiten

Die Obergünzburger Architektin Marion Bartl stellt eine Machbarkeitsuntersuchung vor. Warum der Denkmalschutz immer dabei ist.

Eine Machbarkeitsuntersuchung für die Sanierung und Umnutzung des Mangoldhauses in Obergünzburg (Poststraße 1) stellte Architektin Marion Bartl bei der Marktratssitzung vor. Das Haus steht unter Ensembleschutz. Es gehört zum denkmalgeschützten Bereich rings um die Martinskirche.

Die Architektin erläuterte die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen bis hin zur energetischen Sanierung. Sie empfahl unter anderem, die eingestürzten Keller aufzufüllen und mit einer Bodenplatte, die von unter gedämmt werden könnte, zu verschließen. Sie wies auch darauf hin, dass auf dem Areal mit Bodendenkmälern zu rechnen ist. Deshalb sei selbst bei Grabarbeiten immer auch die Denkmalpflege hinzuzuziehen.

Von Veranstaltungsräumen bis Büros

Interessante Vorschläge machte sie zur Nutzung der einzelnen Bereiche mit Veranstaltungsräumen im Erdgeschoss und im zweiten Stock. Dort könnte der Raum bis in den Dachstuhl geöffnet werden. Im ersten Stock könnten Büros untergebracht werden. Es sei möglich, dafür die notwendigen Raumhöhen herzustellen, führte sie aus.

Auch für den Hofbereich als Mittelpunkt zwischen dem Mangoldhaus und dem Heimat- wie dem Südseemuseum machte sie Gestaltungsvorschläge. Für die Sanierung und Umnutzung des Hauses rechnete sie mit rund 2,1 Millionen Euro. Einen Abriss samt Neubau – falls dies genehmigt würde – veranschlagte sie mit rund drei Millionen Euro. Dann stellte sie sich den Fragen aus dem Gremium.

Wie Bürgermeister Lars Leveringhaus festhielt, zeige die Machbarkeitsuntersuchung die Möglichkeit, den Bestand des Mangoldhauses zu erhalten und zu sanieren. Zudem sei ein Veranstaltungsraum zur Entlastung des Rathaussaals dringend notwendig. Er bat aber auch die Markträte, alternative Ideen zur künftigen Nutzung des Hauses noch mitzuteilen.

Aufgrund von Gerichtsurteilen wurde das Bayerische Straßen- und Wegegesetz geändert. Dies machte nun auch den Neuerlass der Verordnung des Marktes über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter notwendig. Die Änderungen wurden im einzelnen vorgetragen und der Verordnungsentwurf einstimmig angenommen.

Zentrale Gerätewerkstatt für die Feuerwehren

Nach der Gemeindeordnung soll die Erfüllung von Pflichtaufgaben, welche die Leistungsfähigkeit der Gemeinden übersteigen, in kommunaler Zusammenarbeit erfolgen, sagte Leveringhaus. Deshalb soll für alle sieben Feuerwehren mit vier Außengruppen der Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg eine zentrale Gerätewerkstatt geschaffen und betrieben werden. Am Standort der Feuerwehr Obergünzburg sollen dadurch eine zentrale Atemschutzwerkstatt samt zentraler Schlauchpflege angeboten werden. Darüber hinaus soll es dort eine zentrale Anlaufstelle (Übergaberaum) und in ferner Zukunft einen zentralen Schlauchpool samt zentralem Atemschutzpool mit einheitlichen und dem Stand der Technik entsprechenden Gerätschaften geben.

Nach kurzer Diskussion beschloss das Gremium die dauerhafte Einrichtung des vorgestellten Kooperationsprojekts „Interkommunale Schlauchpflegeanlage und Atemschutzwerkstatt Obergünzburg“ mit den Gemeinden Günzach und Untrasried auf die Dauer von mindestens fünf Jahren. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, die entsprechenden Vereinbarungen zu entwerfen und die Förderungen zu beantragen.