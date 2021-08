Laut Medienberichten soll Emilio, der Sohn von Fußball-Legende Michael Ballack, in der Nacht zu Donnerstag bei einem Quad-Unfall in Portugal verunglückt sein.

Emilio, der Sohn von Fußball-Legende Michael Ballack, soll laut einem Bericht der Bild-Zeitung in der Nacht zu Donnerstag bei einem Unfall in Portugal tödlich verunglückt sein. Bild beruft sich auf einen Bericht der britischen Zeitung Mirror unter Berufung auf portugiesische Medien.

Michael Ballacks Sohn Emilio tot: Quad-Unfall in Portugal

Michael Ballacks 18-jähriger Sohn Emilio soll bei einem Quad-Unfall in Troia, südlich der portugiesischen Hauptstadt Lissabon, ums Leben gekommen sein. Der Unfall habe sich gegen 2.10 Uhr in der Nacht zu Donnerstag ereignet, wie der portugiesische Fernsehsender TVI24 berichtet. Ballacks besitzen in der Nähe von Troia wohl ein Haus.

Neben Emilio hat Michael Ballack zwei weitere Söhne - den 19-jährigen Louis und den 16-jährigen Jordi. Alle drei Söhne stammen aus der Ehe Ballacks mit seiner Ex-Frau Simone.

Michael Ballack war von 1999 bis 2010 Mitglied der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, ab 2004 führte er sie als Kapitän an.

