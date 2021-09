Neuer Blitzer in Kempten: Bußgeld Verfahren eingestellt, weniger Messung?

Erst 2019 hat die Stadt das Gerät angeschafft. Jetzt gibt es technische Mängel. Wird nun weniger geblitzt und kann man Einspruch gegen das Bußgeld einlegen?

„Pech und Pannen rund um den neuen Blitzer“ lautete im Herbst 2019 eine Schlagzeile der AZ. Damals ging es um Probleme bei der Einführung des modernen Geräts mit Infrarot-Laser. Dann war „XV3“ der Firma Leivtec im Einsatz – alles schien gut zu laufen. Doch nun setzt sich die Pannenserie fort: Das Gerät kann nicht mehr benutzt werden. Laut Uwe Sutter, Leiter der kommunalen Verkehrsüberwachung, sind technische Mängel der Grund. Er erklärt, wie es jetzt weitergeht und wie Temposünder aktuell in der Stadt verfolgt werden.

Bereits im März 2020 habe der Hersteller darum gebeten, mit dem Gerät nicht mehr zu blitzen, sagt Sutter. Eine Gruppe von Sachverständigen sei auf unzulässige Messwertabweichungen gestoßen, hieß es. Die stärksten Abweichungen betrugen etwa 5 km/h. „Aber das reicht, dass Gerichte da genauer hinschauen.“ Die Messwerte seien nicht mehr „gerichtsfest“ gewesen.

Laufende Bußgeldverfahren in Kempten eingestellt

Seit dieser Warnung sei der Blitzer nicht mehr genutzt worden. Auch seien alle laufenden, noch nicht rechtskräftigen Bußgeldverfahren eingestellt worden, sagt Sutter. Dann habe die Firma mitgeteilt, dass das Gerät nicht mehr geeicht werde, also auslaufe. „Das ist wahnsinnig ärgerlich. Aber man muss das unter ,absolutes Pech’ abhaken.“ (Lesen Sie auch: Achtung: Es wird wieder scharf "geschossen")

Immerhin habe es die Stadt Kempten im Vergleich zu anderen nicht so schlimm getroffen. Viele Kommunen in Deutschland seien betroffen. Der Blitzer habe sich sehr gut verkauft, auch in Bayern, sagt der Leiter der kommunalen Verkehrsüberwachung. „Ich kenne einen Zweckverband, der jetzt 29 Geräte in den Keller stellen muss.“ Kempten habe glücklicherweise nur eines.

Sonthofen hat den Blitzer stillgelegt

Auch die Stadt Sonthofen hatte seit 2012 eine Leivtec-Einheit in Betrieb, teilt Kristina Müller vom Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit mit. Auch dort sei das Gerät nach Bekanntgabe der Unregelmäßigkeiten stillgelegt worden. Aktuell sei ein zweites Messfahrzeug mit Geräten eines anderen Herstellers in Betrieb.

Kempten nutze nun wieder sein altes Radarmessgerät, das frisch geeicht wurde, sagt Sutter. Das sei aber nicht überall einsetzbar, wo es gebraucht werde. Verkehrsberuhigte oder kurvige Bereiche seien kritisch. Deswegen habe man den neuen Blitzer ja angeschafft. „Wir sind jetzt mitten in der Neubeschaffung. Ich bereite gerade die Ausschreibung vor.“

Ein vergleichbares Gerät werde gesucht, das mobil und leicht sein müsse. Aktuell stünden drei Modelle zur Auswahl. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch ein neues Gerät bekommen“, sagt Sutter. Etwa 50 000 Euro hatte der Leivtec-Blitzer gekostet – plus Messfahrzeug. Das neue werde nicht viel teurer sein, schätzt er. Immerhin: Das Auto kann weiterhin genutzt werden.

Kempten und Sonthofen prüfen rechtliche Schritte

Sonthofen werde ab Oktober ein neues Messfahrzeug testen, heißt es. 2022 sei nach derzeitigem Stand ein Mietmodell vorgesehen. Beide Städte prüfen, ob sie gegen den Hersteller Leivtec Schadenersatzansprüche geltend machen können. Kempten habe dazu Kontakt mit betroffenen Zweckverbänden aufgenommen, sagt Sutter.

Klagen von Temposündern, die mit dem Gerät geblitzt wurden, fürchtet er nicht. Die Bußgeld-Bescheide hätten eine Einspruchsfrist von zwei Wochen. Sei diese verstrichen, sei der Bescheid „bestandskräftig“, so dass nicht mehr dagegen vorgegangen werden könne.

