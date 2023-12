Beliebte Pizzeria in Memmingen brennt nieder

Bei einem Brand in der Nacht auf Sonntag wurde ein beliebtes Memminger Restaurant fast völlig zerstört.

Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei heute Nacht in Memmingen: Gegen 23.30 Uhr brannte der Dachstuhl einer Gaststätte in der Memminger Innenstadt nieder. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrmänner in der Künergasse - Ecke Krautstrasse - schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl, so die Polizei.

Brand in Restaurant in Memmingen: Großeinsatz in der Innenstadt

Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Häuser in dem eng bebauten Gebiet konnte die Memminger Feuerwehr verhindern - das beliebte italienische Restaurant "Pasta Fresca" in der Memminger Innenstadt jedoch wurde durch die Flammen nahezu gänzlich zerstört, teilt die Polizei mit.

Anwohner mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Einige Haushalte waren zeitweise ohne Strom - verletzt wurde beim Brand in Memmingen zum Glück niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 200.000 Euro. Das Feuer sei vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden, so die Polizei. Die Kripo ermittelt dennoch. (AZ)