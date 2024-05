Allgäu

11.05.2024

Gleitschirmflieger bei Unfall am Hündle schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber war am Samstagmittag am Hündle bei Oberstaufen im Einsatz. Die Crew musste einen Gleitschirmpiloten in die Klinik fliegen.

Ein Gleitschirmflieger ist bei einem Unfall nahe Oberstaufen schwer verletzt worden. Der 58-jährige Pilot startete laut Polizei vom Hündle und wollte anschließend auf der ausgewiesenen Landezone landen. Wegen eines Flugfehlers landete der Pilot in einem angrenzendem Bach. Dabei zog er sich eine schwere Fußverletzung zu. Gleitschirmunfall am Hündle: Pilot erleidet offenen Bruch am Fußgelenk Ersthelfer versorgten den offenen Bruch am Fußgelenk. Der schwer verletzte Pilot kam anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Immenstadt. Lesen Sie dazu auch Siebnach Unfall: Kleinkind in Siebnach erleidet schwerste Verbrühungen

