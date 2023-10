Nachbarn beschreiben mutmaßlichen Neuschwanstein-Täter als "introvertiert und unfreundlich"

Plus Inzwischen ist auch der Anwalt des US-Touristen bekannt, der im Juni zwei Frauen in eine Schlucht gestoßen haben soll. Er ist ein gefragter TV-Experte.

Bis im Fall des mutmaßlichen Neuschwanstein-Mordes der Prozess beginnt, könnte es Frühjahr werden: Das sagte Alexander Stevens gegenüber unserer Redaktion. Er ist Verteidiger des Mannes, der im Juni in Hohenschwangau eine Frau vergewaltigt und getötet haben soll.

Zur Anklage, die am Donnerstag von der Staatsanwaltschaft Kempten veröffentlicht worden ist, könne er sich noch nicht äußern. Zunächst müsse er sie auswerten und dann mit seinem Mandanten besprechen.