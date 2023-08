Probleme beim Lesen lernen: Von A wie Analphabet bis Z wie Zuversicht

Wer 26 Buchstaben kennt, kann noch lange nicht lesen. Aber Lesen lernen kann jeder. Eine Lesepatin und eine Volkshochschullehrerin motivieren und machen Mut.

Hokoal eine Hublkar jkfle das Lezen. Für jemanden, der nicht richtig lesen kann, sieht dieser ganze Text aus, wie der erste Satz. Einzelne Wörter sind erkennbar, aber der Rest ist eine wirre Buchstabenkette.

Ein Viertel der Viertklässler in Deutschland kann nicht gut lesen. Das ergab die Internationale Grundschule-Lese-Untersuchung (IGLU), die Mitte Mai veröffentlicht wurde. Warum ist das so? Und wie lernt man eigentlich lesen?

Die Lesepatin Christine Sturm erklärt, wie sie einzelne Schüler beim Lesen lernen unterstützt, damit sie nicht abgehängt werden. Denn leichter wird das Lesen lernen nach der Schule nicht. Das weiß Priska Reisinger, die für die Volkshochschule einen Lesen-Lernen-Kurs für Analphabeten gibt.

Große Klassen, wenig Zeit, zu viel Handynutzung – Probleme beim Lesen Lernen

„Um Lesen zu lernen, braucht man Motivation, Vorbilder, Zeit und Ausdauer“, sagt Christine Sturm. Sie ist Lesepatin an einer Grundschule. Die Lesepaten sind ein Projekt der Freiwilligenagentur „Schaffenslust“.

Dabei üben Ehrenamtliche mit einzelnen Schülern für jeweils 20 Minuten pro Woche das Lesen. „Wichtig ist, dass wir den Kindern Freude am Lesen vermitteln“, sagt Christine Sturm. Aber wieso können Kinder überhaupt immer schlechter lesen? „Die Corona-Pandemie ist nur marginal schuld“, meint Christine Sturm, „die Lese-Probleme gibt es schon viel länger.“ Das bestätigt die IGLU-Studie.

Stattdessen sind laut der Lesepatin die Hauptgründe, dass die Eltern immer weniger Zeit zum Vorlesen haben und dass es immer größere Klassen und immer weniger Lehrer gibt. Dazu komme, dass per Handy oft nur noch Zeichen und Einzelwörter geschrieben werden, statt ganzen Sätzen. Außerdem fällt ihr auf, dass Kinder durch digitale Medien enorm abgelenkt sind, auch schon im Grundschulalter.

„Wir Lesepaten können durch volle Aufmerksamkeit und Ruhe, auch durch Lob für alle kleinen Fortschritte die Motivation der Kinder sehr bestärken“, sagt Christine Sturm. „Bei fast allen Kindern sieht man nach einem Jahr eine klare Verbesserung.“

Buchstaben, Wörter, Sätze, Texte – Lesen Lernen ist ein Prozess

Zum Lesen gehört viel mehr, als die Buchstaben des Alphabets von A bis Z zu kennen. Erst mit viel Übung und Geduld erkennt man Wörter auf einen Blick. Und damit ist es noch nicht getan.

Wer langsam liest, hat bei langen Sätzen den Anfang des Satzes vergessen, bevor er am Ende angekommen ist, weil das Kurzzeitgedächtnis das Gelesene nicht so lange speichern kann, aber wenn man die Hälfte des Satzes schon vergessen hat, kann man den Sinn des gesamten Satzes nicht begreifen. Hatten Sie Schwierigkeiten, den vorigen Satz beim ersten Mal Lesen zu verstehen? Genauso geht es Lese-Anfängern auch bei kürzeren Sätzen. Nicht, weil sie unkonzentriert oder weniger intelligent sind, sondern weil sie langsamer lesen.

Ob Berufsschüler oder Oma – jeder kann noch Lesen lernen

Dass Lesen lernen schwierig ist, heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Im Kurs von Priska Reisinger sind Erwachsene, die zu ihrer eigenen Schulzeit keine Lesepatin hatten. „Far-be, schla-fen, Strand, ver-lie-ren“, liest die Kursleiterin langsam vor. Die Volkshochschule bietet immer wieder solche Kurse zum Lesen lernen an. „Die Nachfrage ist seit den zehn Jahren, die ich das mache, konstant“, sagt Priska Reisinger.

In der nächsten Übung zeigt sie Bilder: „Ein Kamm, viele Kämme“, sagt sie. Die Teilnehmer schreiben die Wörter auf. Nur ein Mann mit Glatze schaut fragend. Die anderen versuchen, ihm mit Gesten zu zeigen, um was es geht. Er fasst sich verständnislos an den Kopf, da müssen einige lachen. „Er braucht keinen Kamm“, sagt die Sitznachbarin mit einem Augenzwinkern. Im Kurs könne es auch mal spaßig zugehen.

An diesem Tag sind fünf Menschen zwischen 30 und 60 Jahren dabei. Aber Reisinger sagt: „In meinen Kursen waren schon ein 16-jähriger Berufsschüler und eine 78-jährige Oma. Menschen, die Deutsch als Muttersprache sprechen und welche, die nur das arabische oder kyrillische Alphabet kennen.“

Dass jemand nicht lesen kann, könne die unterschiedlichsten Gründe haben, aber noch mehr Gründe gebe es, Lesen zu lernen: Damit am Ende aus „jhalge irzankeaggrekulst brufthi arwibs ol druitkaspal“ ein verständlicher Text wird.