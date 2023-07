Bitte keine Werbung an Schnellladesäule für E-Autos

An der Schnellladesäule an der Neuen Mitte in Buchloe darf zwar Strom geladen werden. Auf dem Display soll sich aber nichts abspielen - aus diesem Grund.

Laden ja, werben nein. Auf diesen kurzen Nenner einigte sich der Buchloer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend. Einstimmig lehnten die Räte damit erneut einen Antrag ab, der darauf abzielte, auf dem Display an der Schnellladesäule am Feneberg-Parkplatz Nachrichten und Werbung abzuspielen.

Bereits vor einem Jahr hatte der Stadtrat die Ladesäule genehmigt. Dem Antragsteller wurde damals eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt, damit er die Anlage in seinem privaten Grünstreifen aufstellen konnte.

Warum darf auf dem Display keine Werbung angezeigt werden?

Eine weitere Befreiung wäre nötig gewesen, um die Anlage als Werbesäule zu nutzen. Doch dem stimmten die Stadträte nicht zu. Klar und deutlich vertrat die Stadt schon damals die Auffassung, dass durch bewegte Bilder direkt am Straßenrand die Verkehrssicherheit der Vorbeifahrenden nicht mehr gewährleistet sei. Dieser Auffassung schlossen sich auch das Landratsamt Ostallgäu und die Buchloer Polizeiinspektion an. Sie sehen ebenfalls ein „erhöhtes Gefahrenpotenzial“ durch die Werbeanlage.

Anfang des Jahres wurde die Anlage in Betrieb genommen – und siehe da: Es flimmerten plötzlich doch Nachrichten und Werbung über die Bildschirme. Aber nicht wirklich lange. Denn die eigentlich verbotene Werbung fiel auch den Bau-Kontrolleuren auf. Das Unternehmen wurde daher aufgefordert, den Betrieb des Werbebildschirms einzustellen, was im Mai geschehen ist.

Was sagt der Stadtrat zum Antrag auf Befreiung für die Werbeanlage?

Jetzt lag dem Stadtrat erneut ein Bauantrag auf eine Befreiung für die Werbeanlage vor. „Am Sachverhalt änderte sich nichts“, sagte Bürgermeister Robert Pöschl in der Sitzung. Und ohne weitere Diskussion lehnte das Gremium den Antrag nochmals ab.

„Für uns ist die Sache damit erledigt und ich denke, auch die Firma wird dies so akzeptieren“, meinte Pöschl auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Bebauungsplan gebe eine Werbeanlage an der gewählten Stelle einfach nicht her. „Einen von uns vorgeschlagenen Alternativ-Standort innerhalb des Parkplatzes hat das Unternehmen abgelehnt“, berichtete Pöschl.

Wer betreibt die Ladesäule an der Neuen Mitte in Buchloe?

Der Betreiber der Schnellladesäule ist das Unternehmen Numbat. Es wurde vor drei Jahren gegründet und hat seinen Sitz in Kempten. Das Unternehmen setzt auf Turbolader mit Batteriespeicher. In 15 bis 20 Minuten können damit E-Autos geladen werden.

Seit Beginn des Jahres baut Numbat ein Netz an Schnellladestationen auf. 50 Systeme stehen bereits; sie befinden sich überwiegend im Allgäu, wie Dr. Christian Mörken, aus der Unternehmenskommunikation berichtet. Geplant seien deutschlandweit in diesem Jahr insgesamt 600 Schnellladesäulen mit Displays.

„Partner der ersten Stunde sind Feneberg und die Allgäuer Zeitung“, sagt Mörken. An den Turboladern können Kunden ihr E-Auto während des Einkaufs laden. Über die Display laufen regionale Nachrichten unserer Zeitung, Wetterberichte aber auch Werbung für die jeweiligen Supermärkte. Nachts werden die Displays abgeschaltet. „Bislang hatten wir nirgendwo Probleme bei der Inbetriebnahme unserer Anlagen“, berichtet der Sprecher von Numbat.