Freunde kleiner Spurweiten kommen in Buchloe wieder voll zum Zug

Schauen, fachsimpeln, kaufen: Börse der Modellbahnfreunde Buchloe lockt wieder viele Besucher an.

Seit über zehn Jahren veranstalten die Modellbahnfreunde Buchloe ihre Modellbahnbörse. Auch in diesem Jahr zog es am Samstag wieder viele kleine und große Fans der kleinen Eisenbahnen auf schmalen Spuren in den Kolpingsaal. Die Motivation für einen Besuch war recht unterschiedlich. Von „einfach nur mal schauen, was es auf dem Markt gibt“ über „sich Anregungen holen für den Bau der eigenen Anlage daheim“ oder fachsimpeln über Spurweiten und Antriebsarten bis hin zum Erwerb einer lange gesuchten Mini-Lokomotive, eines Waggons, Dekorationsstücks oder von Gestaltungsmaterial – bei der Buchloer Börse dürfte für jeden etwas dabei gewesen sein.

19 Aussteller boten ihr Sortiment feil, geringfügig mehr als 2023. „Wir haben die Größe der Ausstellungsfläche pro Anbieter auf zwei Tische begrenzt“, sagt Dieter Kersten von den Buchloer Modellbahnfreunden, „so konnten wir das Gesamtangebot erweitern.“ Das Publikum scheint das Konzept angenommen zu haben. Zählte man im vergangenen Jahr rund 160 Besucher bzw. Käufer, waren es heuer immerhin 182 und damit schon wieder fast so viel im Februar 2020, kurz bevor die Corona-Pandemie das Signal auch für Modellbahn-Fans zunächst einmal auf „Stopp!“ stellte. Corona hat auch hier Spuren hinterlassen. Den Eisenbahnfreunden Kaufbeuren, die auch diesmal wieder stark vertreten an der Buchloer Modellbahnbörse teilnahmen, kam während der Pandemie gar eine komplette Jugendgruppe abhanden.

Acht Mitglieder zählen die Veranstalter der Börse, die Modellbahnfreunde Buchloe, ein Arbeitskreis der örtlichen Volkshochschule. „Wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen will“, unterstreicht Kersten, während er so ganz nebenbei versucht, seine Ausstellungsstücke an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. „Wir treffen uns jeden Mittwoch ab 19 Uhr im Keller des VHS-Gebäudes, dem ehemaligen Postgebäude. Eingang von der Gleisseite her.“

Jeden Mittwoch: Treffen

Bei den Treffen gehe es locker zu, so Kersten, man wolle einfach gemeinsam dem Hobby frönen und jedem Interessierten eine Anlaufstation mit Rat und Tat bieten. Ohne Zwänge und Vorschriften. Sie freuen sich über Neuzugang Kilian, der seit kurzem eifrig dabei ist – und mit seinen fast acht Jahren den Altersschnitt der Gruppe erheblich drückt. Das Modellbahn-Hobby ist für Jungs wie Kilian, für Mädchen, Frauen und Männer gleichermaßen interessant.

Zurück zum Geschehen an der Börse: Dass man mitunter etwas länger warten muss, bis endlich genau der Käufer kommt, der exakt den Artikel sucht, den man als Verkäufer im Angebot hat, gehört zum Börsengeschäft dazu. Schon am Vormittag herrschte reger Betrieb. Um die Mittagszeit war es dann etwas ruhiger, was auch den Ausstellern Gelegenheit gab, etwas Nahrhaftes zu sich zu nehmen.