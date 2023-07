Krähenplage in Buchloe: Wie geht es jetzt weiter?

Nach einer Unterschriften-Sammlung treffen sich die Initiatoren aus dem Buchloer Osten beim Bürgermeister mit Experten und einigen sich auf weitere Schritte.

Zum „Krähengipfel“ trafen sich Anwohner der Allee im Buchloer Osten kürzlich mit Bürgermeister Robert Pöschl und den zuständigen Fachleuten aus der Verwaltung. Dabei konnten sich die Beteiligten auf eine Lösung verständigen.

Wie berichtet, beschäftigt das Problem mit den geschützten Saatkrähen seit Mitte der 1990er Jahre Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Immer wieder gab es Beschwerden seitens der Bevölkerung. Der Lärm, den die Tiere verursachen, sowie deren Hinterlassenschaften sind es, die die Anlieger stören. „Ich halte schon etwas aus. Aber heuer ist es wirklich unerträglich“, berichtet Ilona Huhn. Zusammen mit einer Nachbarin hatte sie im Vorfeld des „Gipfels“ rund 200 Unterschriften im Osten gesammelt. Fast jeder Anwohner hat unterschrieben. Huhn schätzt, dass rund 60 Nester in den Bäumen der Allee hängen.

441 Krähen-Brutpaare gibt es in Buchloe

Tatsächlich nisten nach Auskunft von Philipp Höß, Pressesprecher der Regierung von Schwaben, 441 Brutpaare an verschiedenen Plätzen in Buchloe. Neben der Allee sind weitere Kolonien an der Justus-von-Liebig-Straße und unterhalb des Wasserturms zuhause. Schwabenweit gebe es rund 7000 Brutpaare; in ganz Bayern sind es aktuell gut 17.000.

Mitunter hatte es die Regierung von Schwaben in der Vergangenheit erlaubt, die Tiere zu vergrämen, erzählt Höß. Und genau dies soll jetzt auch an der Allee wieder geschehen. Laut Bürgermeister Robert Pöschl dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung Nester entfernt werden. „Wir versuchen das zunächst in einem Bereich von etwa 30 Metern“, sagt Pöschl, „danach hoffen wir, dass sich keine weiteren unerwünschten Splitterkolonien bilden.“

Wann dürfen Krähen-Nester entfernt werden?

Entfernt werden dürften die Nester nur vor oder nach der Brutzeit. An der Allee sollen die Initiatoren der Unterschriften-Aktion mit dabei sein, „damit sie sich sich selbst ein Bild von der Arbeit des Bauhofs machen können“, erläutert Pöschl. Dass die Entfernung von Nestern häufig keine dauerhafte Lösung ist, weiß allerdings Lena Heuß, Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Ostallgäu. „Damit vertreibt man die Tiere zwar, aber sie suchen sich dann andere Orte zum Nisten und bilden so unerwünschte Splitterkolonien.“

Für die Saatkrähe gelten – anders als für die Rabenkrähe – die Vorschriften des besonderen Artenschutzes, teilt Philipp Höß mit. Denn der Bestand der Saatkrähen habe sich von 1898 bis 1955 in Bayern um 94 Prozent reduziert: von 10.425 auf 600 Brutpaare. „Seitdem erholen sich die Bestände in Teilen Bayerns wieder, besonders in Schwaben und im westlichen Oberbayern. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet in Bayern ist jedoch zum größeren Teil noch nicht wiederbesiedelt worden“, berichtet Höß.