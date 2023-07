Buchloe

vor 17 Min.

Mann will Türkei-Urlaub verlängern und gerät an Betrüger

Ein 26-jähriger Allgäuer hat eine Menge Geld an Telefonbetrüger verloren.

Ein 26-Jähriger aus Buchloe will am Telefon seinen Rückflug aus der Türkei umbuchen. Dabei gerät er an Betrüger und verliert eine Menge Geld.

Betrüger haben einen 26-Jährigen aus Buchloe abgezockt. Über 1000 Euro verlor er, teilt die Polizei mit. Demnach wollte der Mann seinen zweiwöchigen Türkei-Urlaub um eine Woche verlängern, weil sein Chef ihm eine dritte Urlaubswoche genehmigte. Um seinen Rückflug nach Deutschland um eine Woche nach hinten verschieben zu lassen, wollte er sein Online-Reisebüro kontaktieren und suchte die Nummer im Internet. Unbekannte zocken Buchloer ab Nach längerer Suche fand er eine Festnetznummer mit Ingolstädter Vorwahl und rief dort an. An der anderen Leitung war jedoch nicht das Reisebüro, sondern vermutlich ein indisches Callcenter. Er gewährte der Mitarbeiterin am Telefon über eine App Fernzugriff auf sein Handy. Dann gab er ihr auch noch seine Kreditkarten-Daten. Als sie ihn aufforderte, über einen Link eine Zahlung von 256 Euro zu bestätigen, tat er dies. Die Unbekannte am Telefon sagte ihm, dass es nicht funktioniert habe und forderte ihn noch zweimal auf, die Zahlung zu bestätigen. So überwies er insgesamt 768 Euro. Doch damit nicht genug. 26-Jähriger verliert über 1000 Euro an Telefonbetrüger Der Buchloer wollte sich beschweren und verlangte, den Chef der Frau zu sprechen. Der angebliche Vorgesetzte rief den 26-Jährigen dann zurück. Der vermeintliche Chef schickte dem Mann ebenfalls einen Link mit einer Zahlung, die der 26-Jährige bestätigen sollte. Diesmal handelte es sich um eine Abbuchung in Höhe von 50 Euro, die der Buchloer fünfmal bestätigte. Insgesamt zockten ihm die Betrüger knapp über 1000 Euro ab. Sein Flug wurde trotzdem nicht umgebucht. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sowohl die Festnetznummer als auch eine Mobilfunknummer, die der vermeintliche Chef benutzt hat, nicht vergeben sind. (AZ) Lesen Sie dazu auch Urlaub Reise: Was sollte man unbedingt vermeiden?

