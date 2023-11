Digitalisierung

10:52 Uhr

Marktoberdorf ist das Silicon Valley des Allgäus

Am Fendt-Stammsitz in Marktoberdorf arbeiten hochqualifizierte Fachkräfte unter anderem an der Digitalisierung des Unternehmens. Eine Art Silicon Valley im Allgäu also.

Plus Der Traktorhersteller Fendt beschäftigt im Stammwerk bereits 840 hochqualifizierte Ingenieure und investiert weiter ins Personal. Warum in Marktoberdorf Aufbruchstimmung herrscht.

Von Dirk Ambrosch Artikel anhören Shape

Es ist schon ein paar Jahre her, da prägte der frühere Fendt-Chef Peter-Josef Paffen den Ausspruch vom „Silicon Valley in Marktoberdorf“. Unter seinem Nachfolger Christoph Gröblinghoff kommt dieser Satz der Realität mittlerweile ziemlich nahe. Allein an seinem Stammsitz in Marktoberdorf beschäftigt der Landtechnik-Hersteller Fendt mittlerweile 840 hoch qualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure, wie Gröblinghoff in Hannover bei der Präsentation der Jahresbilanz sagte. Und auch sonst hatte der Fendt-Chef einige Rekordzahlen parat: Mit „weit über 21.000 produzierten Traktoren“ wird Fendt dieses Jahr wieder ein Allzeit-Hoch aufstellen.

Laut Gröblinghoff veranschaulichen drei Zahlen die „Aufbruchstimmung“ bei Fendt und dessen Stärke im AGCO-Konzern. So haben sich die Investitionen in den Standort Marktoberdorf und das Thema Traktoren seit dem Jahr 2017 mehr als verdoppelt. 2023 fließen 148 Millionen in neue Traktorentechnologie. Dies umfasse den gesamten Produktionsbereich inklusive IT und Elektronik, sagte Gröblinghoff. Eine zweite wichtige Kennzahl sind die Investitionen in den Gesamtverbund der Fendt-Produktionsstandorte in Deutschland. Dies sei notwendig, um die Produktionskapazität erhöhen und somit die Nachfrage bedienen zu können. Von den Gesamtinvestitionen der Jahre 2022/23 in Höhe von insgesamt 345 Millionen gingen allein 190 Millionen nach Marktoberdorf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen