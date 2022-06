Flughafen Memmingen: Flüge ausgefallen bei Ryanair und Corendon - wie erfahren Passagiere das?

Deutschlandweit werden Flüge abgesagt, auch am Allgäu Airport Memmingen. Mallorca-Reisende randalierten deshalb jüngst. Wie erfährt der Flughafen von Absagen?

Flüge fallen aus, Passagiere sitzen am Flughafen - das ist nicht nur aktuell deutschlandweit, sondern auch am Flughafen Memmingen ein Problem. Erst am vergangenen Wochenende musste ein Flug nach Mallorca abgesagt werden - was gleich zu einer Auseinandersetzung zwischen Personal und Fluggästen führte.

Am Allgäu Airport, sagt Vertriebsleiter Marcel Schütz auf Nachfrage der Allgäuer Zeitung, erfährt das Flughafen-Personal meist erst zeitgleich mit den Passagieren vom Flugausfall, "denn Airlines wie Wizz Air und Ryanair setzen auf eine schnelle Kommunikation über Mobilgeräte. Wir bekommen dann ebenfalls eine SMS."

Diese Entscheidungen werden laut Schütz sehr kurzfristig geführt, da auch die Airlines bis zuletzt versuchten, den Flug durchzuführen oder einen Ersatzflug zu organisieren.

Allgäu Airport: Wie kurzfristig werden Flüge abgesagt?

Doch wie kurzfristig kommt die Absage letztlich? "Meist sehr kurzfristig, wenn es sich im einzelne Flüge handelt. Sobald dies bekannt ist, wird diese Information auch an die Passagiere weiter gereicht", erklärt Schütz. "Wenn wie im Fall von Corendon bereits in der Planung Personal fehlt, wird wie im Fall Rhodos die Flüge bereits frühzeitig - mehrere Tage bzw. Wochen im Voraus - annulliert."

Für Passagiere ist das ärgerlich - schließlich fällt nicht nur der Urlaub aus, sondern sie müssen auch erst einmal von A nach B kommen. Dabei sei der Allgäu Airport jedoch behilflich, betont Schütz: "Wir organisieren in solchen Fällen im Auftrag der Airlines Ersatzbeförderungen, Umbuchungen und ggf. Hotels und betreuen die Kunden im Umfang wie von der jeweiligen Airline vorgesehen. Die Leistungen sind klar durch die EU Fluggastverordnung geregelt." (Hier finden Sie den Sommer-Flugplan des Allgäu Airport)

Ein wichtiger Tipp für Kundinnen und Kunden: bei der Buchung die richtige E-Mail-Adresse angeben. Denn die Airlines kommunizieren Ausfälle direkt per SMS und Mail, erklärt Schütz. "Zumeist kann auch direkt online umgebucht werden. Am Flughafen werden Ausfälle per Anzeigetafeln und Durchsagen an die Kunden kommuniziert."

