Das Schwäbische Bauernhofmuseum bietet ein buntes Pfingstferienprogramm

Das Schwäbische Bauernhofmuseum in Illerbeuren bietet in den Pfingstferien viel Abwechslung. Was für die jüngsten Besucherinnen und Besucher geboten ist.

Es summt und flirrt auf allen Wiesen im Juni: Bienen, Hummeln und andere Nektarjäger sind unterwegs. Damit sie auch kräftig Nachschub bekommen, können Kinder am Mittwoch, 31. Mai, im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren selbst Saatkugeln machen. Diese können sie dann bei sich daheim im Garten auswerfen und beobachten, wie die Pflanzen wachsen und sich die Insekten daran erfreuen.

Das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren hat noch weitere Aktionen im Rahmen des Pfingstferienprogramms geplant. Am Freitag, 2. Juni, wird mit Farbpigmenten experimentiert, die aus Pflanzen und Blütenteilen gewonnen werden. Damit werden kleine Säckchen gefärbt. Am Mittwoch, 7. Juni, dreht sich laut Mitteilung des Bauernhofmuseums alles um den Holunder. Die Kinder lernen, was man aus dessen Blüten und Hölzern alles herstellen kann und wie der Holunder als Heilpflanze wirkt. Anschließend wird Holunder-Sirup gekocht.

Schwäbisches Bauernhofmuseum: Blüten, Gräser und Kräuter pressen

Über die Museumswiesen streifen die Kinder am Freitag, 9. Juni, und sammeln Blüten, Gräser und Kräuter, um diese zu pressen. Das Ferienprogramm „Blütezeit“ findet mittwochs und freitags stündlich statt. Anmeldungen sind vor Ort möglich. Kosten: drei Euro. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Eltern und Großeltern sind eingeladen, zuzuschauen und den Kindern zu helfen.

Während der Pfingstferien bietet das Museum auch spannende Führungen für Kinder an. Am letzten Sonntag im Monat um 14 Uhr gib es immer einen offenen Museumsrundgang. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) erklärt in einer Führung am Dienstag, 30. Mai, Kindern das Feuchtbiotop hinter der schiefen Torfwirtschaft. Das ist ein besonderer Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, der für die kleinen Besucher an einer Kletterwand im Niedrigseilgarten erlebbar wird.

Emmer, Dinkel, Flachs: Was alles auf den Museumsfeldern angebaut wird, erfahren Familien bei einem Gang über die Felder mit den Museumslandwirten am 7. Juni um 14 Uhr. Und wer der Sattlerin in ihrer Werkstatt einen Besuch abstattet, kann sich einen eigenen Schlüsselanhänger aus Leder fertigen.